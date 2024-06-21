Програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатовати — Finance.ua

Програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатовати Сьогодні 16:30 — Кредит&Депозит

Програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатовати

Державна програма пільгової іпотеки «єОселя» має бути переформатована з метою фокусу на первинному ринку житла.

Про це заявила перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю.

«Ми маємо переформатувати програму: не розширювати вік житла на вторинному ринку, а сфокусуватися на первинному ринку», — повідомила вона.

За її словами, фокус «єОселі» на первинному ринку дасть змогу стимулювати будівництво нового житла та забезпечить максимальний економічний ефект від програми.

Водночас механізм переформатування програми «єОселя» виключно на первинний ринок поки що не фіналізовано, зазначалося у звіті Національного банку України про фінансову стабільність за червень 2024 року.

За даними розпорядника програми ПрАТ «Укрфінжитло», до 21 червня видано кредити 10 967 учасникам на суму 17,363 млрд грн.

Програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники.

З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі «єОселя» під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла більше за нормативну площу.

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За умовами програми, пільгові категорії учасників можуть придбати житло в споруджуваному будинку і будинках не старше 10 років (у столиці та обласних центрах), решта учасників — у будинку не старше 3 років або у споруджуваному об’єкті.

У програмі беруть участь вісім банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк , Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс Банк, а також банк «Глобус», Sky Bank і АТ «Банк Кредит Дніпро».

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