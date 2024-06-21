Програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатовати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатовати

Кредит&Депозит
77
Програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатовати
Програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатовати
Державна програма пільгової іпотеки «єОселя» має бути переформатована з метою фокусу на первинному ринку житла.
Про це заявила перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю.
Читайте також
«Ми маємо переформатувати програму: не розширювати вік житла на вторинному ринку, а сфокусуватися на первинному ринку», — повідомила вона.
За її словами, фокус «єОселі» на первинному ринку дасть змогу стимулювати будівництво нового житла та забезпечить максимальний економічний ефект від програми.
Водночас механізм переформатування програми «єОселя» виключно на первинний ринок поки що не фіналізовано, зазначалося у звіті Національного банку України про фінансову стабільність за червень 2024 року.
Читайте також
За даними розпорядника програми ПрАТ «Укрфінжитло», до 21 червня видано кредити 10 967 учасникам на суму 17,363 млрд грн.
Програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники.
З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі «єОселя» під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла більше за нормативну площу.
Читайте також
За умовами програми, пільгові категорії учасників можуть придбати житло в споруджуваному будинку і будинках не старше 10 років (у столиці та обласних центрах), решта учасників — у будинку не старше 3 років або у споруджуваному об’єкті.
У програмі беруть участь вісім банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс Банк, а також банк «Глобус», Sky Bank і АТ «Банк Кредит Дніпро».

Що не так з іпотекою в Україні 🔍

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.