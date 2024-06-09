«єОселя»: більше половини отримувачів кредитів на придбання житла є військовослужбовцями (інфографіка) — Finance.ua

«єОселя»: більше половини отримувачів кредитів на придбання житла є військовослужбовцями (інфографіка) Сьогодні 13:10 — Нерухомість

«єОселя»: більше половини отримувачів кредитів на придбання житла є військовослужбовцями (інфографіка)

Від початку 2024 року більше 4200 українських родин взяли кредити на 7,2 млрд грн на придбання житла за програмою «єОселя».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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У повідомленні зазначається, більшість з них придбали квартири, 180 родин — приватні будинки.

Хто отримав кредити на придбання житла

Варто зауважити, що 52% отримувачів кредитів — військовослужбовці Збройних Сил за контрактом та силовики, 10% - педагоги і науковці, 8% - медики.

У Мінекономіки нагадують, представники цих професій можуть взяти кредит на житло під 3%.

Минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 134 кредити на 238 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 57 військовослужбовців та силовиків, 13 педагогів, 8 медиків та 2 науковці;

отримали 57 військовослужбовців та силовиків, 13 педагогів, 8 медиків та 2 науковці; кредити під 7% отримали 43 українці без власного житла, 6 ВПО та 5 ветеранів.



Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку — 94 кредити, в той же час 40 українців взяли кредити на купівлю житла першого продажу — готового у забудовника, або в будинку, який зводиться.

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Найбільше іпотечних кредитів взяли жителі:

Київської області - 33;

міста Києва — 26;



Львівської області - 11.



Загалом від початку дії програми кредити взяли 10 570 родин на 16,7 млрд грн.

Нагадаємо, Тарас Мельничук повідомив: в Україні передбачено право на призначення грошової компенсації внутрішньо переміщеним особам, яких узято на квартирний облік до 01.06.2024.

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