«єОселя»: більше половини отримувачів кредитів на придбання житла є військовослужбовцями (інфографіка) — Finance.ua
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«єОселя»: більше половини отримувачів кредитів на придбання житла є військовослужбовцями (інфографіка)

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«єОселя»: більше половини отримувачів кредитів на придбання житла є військовослужбовцями (інфографіка)
«єОселя»: більше половини отримувачів кредитів на придбання житла є військовослужбовцями (інфографіка)
Від початку 2024 року більше 4200 українських родин взяли кредити на 7,2 млрд грн на придбання житла за програмою «єОселя».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
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У повідомленні зазначається, більшість з них придбали квартири, 180 родин — приватні будинки.

Хто отримав кредити на придбання житла

Варто зауважити, що 52% отримувачів кредитів — військовослужбовці Збройних Сил за контрактом та силовики, 10% - педагоги і науковці, 8% - медики.
У Мінекономіки нагадують, представники цих професій можуть взяти кредит на житло під 3%.
«єОселя»: більше половини отримувачів кредитів на придбання житла є військовослужбовцями (інфографіка)
Минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 134 кредити на 238 млн грн, серед яких:
  • кредити під 3% отримали 57 військовослужбовців та силовиків, 13 педагогів, 8 медиків та 2 науковці;
  • кредити під 7% отримали 43 українці без власного житла, 6 ВПО та 5 ветеранів.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку — 94 кредити, в той же час 40 українців взяли кредити на купівлю житла першого продажу — готового у забудовника, або в будинку, який зводиться.
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Найбільше іпотечних кредитів взяли жителі:
  • Київської області - 33;
  • міста Києва — 26;
  • Львівської області - 11.
Загалом від початку дії програми кредити взяли 10 570 родин на 16,7 млрд грн.
Нагадаємо, Тарас Мельничук повідомив: в Україні передбачено право на призначення грошової компенсації внутрішньо переміщеним особам, яких узято на квартирний облік до 01.06.2024.
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За матеріалами:
Finance.ua
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