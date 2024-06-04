Опосередковане залучення коштів у нерухомість: як це працює — Finance.ua

Опосередковане залучення коштів у нерухомість: як це працює Сьогодні 08:05 — Нерухомість

Опосередковане залучення коштів у нерухомість: як це працює

Новий Закон «Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому» назвав залучення коштів на будівництво від фізичних та юридичних осіб опосередкованим залученням коштів забудовниками.

Finance.ua дізнався деталі, як це працює тепер і як це впливає на інвестиції у нерухомість.

для такого опосередкованого залучення використовувати лише наступні механізми: Як йдеться у статті , Закон дозволив

укладення договорів купівлі-продажу майбутніх об'єктів нерухомості;

укладення договорів про участь в фонді фінансування будівництва;

шляхом емісії цільових облігацій.

На які нюанси звернути увагу

Юрист зазначив, що з одного боку, такі механізми значною мірою посилили захист інвесторів у будівництво. Але з іншого боку унеможливили для низки забудовників можливість використовувати старі схеми залучення інвестицій. Такі, наприклад, як звичайні договори купівлі-продажу майнових прав, споживчі товариства або кооперативи, які обслуговуються, та інші.

«З усім тим, оскільки нові правила ще лише впроваджуються, сьогодні спостерігається, що деякі забудовники намагаються використати неоднозначне трактування норм нового Закону, а таким чином використовувати різні схеми, які відмінні від договорів купівлі-продажу майбутніх об'єктів.

На ринку зустрічаються форми «модернізації» старих схем інвестування, для того, щоб використовувати їх в умовах дії нового законодавства. Зустрічається реанімація механізму Житлово-будівельних кооперативів (ЖБК або ОК), попередніх договорів та договорів забезпечення, продажу збудованих квартир по форвардним контрактам та отримання коштів по забезпечувальним платежам.

Використання таких схем має на меті полегшити забудовникам способи залучення коштів для будівництва, але вони нівелюють той захист, який має на меті надати новий Закон. Тому я б не радив мати справу з такими договорами. А у випадку все ж таки їхнього укладення мати на увазі всі можливі ризики", — радить Ткаченко.

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