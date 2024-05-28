Як купляти нерухомість, власник якої знаходиться за кордоном, — поради експертів Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Як купляти нерухомість, власник якої знаходиться за кордоном, — поради експертів

Юристи дали поради, на що варто звертати увагу тим, хто планує купувати нерухомість, власник якої знаходиться за кордоном.

За словами Олени Маленкової, керуючої партнерки KDU Realty Group, якщо власник нерухомості знаходиться за кордоном, варто звернути увагу на способи легального вивезення коштів. Тому в договорі має бути декілька пунктів про те, яким чином отримати кошти.

Також покупець має перевірити повноваження довіреної особи, якщо на угоді не присутні власники. Довіреність може бути або консульською, або нотаріальною, посвідченою нотаріусом тієї держави, в якій перебуває власник.

На довіреності потрібно ставити апостиль, хоч із деякими країнами Україна має підписані угоди про юридичну допомогу, отже апостиль не ставиться. Перевіркою довіреності займаються нотаріуси.

«Проте ніхто не буде робити експертизу — ані юристи, ані нотаріус. Тому краще купувати через рієлторів, які знають власників і з ними підписана угода на пошук покупця.

Не радійте, що «немає посередника». Якраз треба 10 разів подумати, чому власник не хоче продавати через рієлтора. Можливо, не все в порядку здокументами або з будинком", — зазначає Маленкова.

Також експертка радить прискіпливо перевіряти довіреності, видані за кордоном.

Чому це ризик

Юрист Дмитро Ткаченко звертає увагу, що продаж нерухомості за довіреністю є дуже ризикованою схемою, оскільки, документ може бути як підробленим, так і отриманим шляхом обману.

Особливої уваги заслуговує довіреність іноземного походження. Не виключено, що в майбутньому з’явиться «справжній власник», який може ініціювати судову тяганину з оскарження вашого договору купівлі-продажу, і ви ризикуєте втратити й нерухомість, й гроші.

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Також варто звернути увагу на те, щоб до моменту укладання угоди усі зареєстровані особи були виписані, особливо це стосується неповнолітніх дітей. Зверніть увагу і на відсутність заборгованості по сплаті комунальних послуг. Про це не варто забувати, щоб після покупки нерухомості не отримати «сюрприз» у вигляді боргу у кілька тисяч гривень.

«Перед тим, як давати завдаток, рекомендую проводити відеоконференцію з власником, в руках якого має бути паспорт та ІПН. Нехай покаже свої документи. Важливо переконатися, що це саме він. Можна також запитати сусідів, якщо будинок заселений, або відділ продажу, якщо це новобудова», — наголошує Маленкова.

Міфічна вартість

Щодо вартості нерухомості, вона звертає увагу на ще один міф — реальну ціну на квартиру.

«Власники часто орієнтуються на ціни аналогічних квартир, які бачили на дошках оголошень. Однак справжня ціна — це та, за яку дійсно купують. Одна й та ж квартира може бути продана за різну ціну. Наприклад, в одному житловому комплексі, де продаються 60 однокімнатних квартир, реальна ціна продажу може бути від 10 до 20% нижчою за найнижчу ціну, яка виставлена на сайтах. Це через конкуренцію між квартирами. У таких випадках варто наймати фахівців з нерухомості та юристів. Не спиратися на досвід друзів або родичів», -коментує керуюча партнерка KDU Realty Group.

Що робити, якщо натрапили на шахраїв

Ткаченко розказав, що робити у випадку, якщо після укладання договору покупець зрозумів, що став жертвою шахрайської схеми.

«Почати, звичайно ж, потрібно зі звернення до адвоката, надати йому усі документи, які маєте на руках та розповісти всі деталі укладання угоди. Якщо людина стала жертвою шахраїв, то є необхідність у зверненні до правоохоронних органів та ініціюванні відкриття кримінальної справи за фактом шахрайських дій. Після цього ваш адвокат матиме достатньо широке поле для маневрів, щоб відновити порушені права покупця, зокрема, в рамках кримінального провадження зможе звернутися до суду з цивільних позовом», — пояснив експерт.

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