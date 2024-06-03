Квартири від забудовників: які нюанси з будівництвом — Finance.ua

Квартири від забудовників: які нюанси з будівництвом Сьогодні 21:00 — Нерухомість

Квартири від забудовників: які нюанси з будівництвом

Купівля нерухомості, попри війну, залишається актуальною для українців. Утім, іноді можна потрапити на шахраїв, залишившись і без грошей, і без квартири.

Юрист, СЕО та співзасновник проєкту Monitor. Estate Володимир Копоть розповідає, що додались договори по майбутнім обʼєктам нерухомості (МОНам), які на зараз є єдиним офіційним способом інвестування для нового будівництва.

Увагу варто звернути на фіксацію термінів будівництва та укладання основних договорів, а також на умови та строки розірвання договорів та повернення коштів.

Окрім цього, необхідно перевірити наявність у забудовника необхідних дозвільних документів, статус земельної ділянки, наявність технічних умов на підключення комунікацій, наявність судів та відкритих виконавчих проваджень, а також умови придбання нерухомості, прописані в договорах. Вас має насторожити приваблива ціна, відсутність певних дозвільних документів та обіцянки, що вони скоро будуть, наявність судових спорів між учасниками будівництва тощо.

Порівнюйте вартість із цінами на інших обʼєктах будівництва у бажаному у районі.

Пан Копоть радить замовити таку перевірку у юриста, або самостійно проаналізувати нерухомість, звернувши увагу на вищенаведені речі.

Довідка Finance.ua:

Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-березня 2024 року збільшилося на 12,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року — до 2 млн 178,6 тис. кв. м. Про це повідомила Державна служба статистики.

У містах у першому кварталі введено в експлуатацію 1 млн 166,2 тис. кв. м житла, що на 20,5% вище за показник першого кварталу минулого року. У сільській місцевості введено на 8,9% житла більше, ніж у січні-березні 2023 року — 1 млн 12,3 тис. кв. м.

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