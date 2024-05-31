В уряді назвали умови видачі грошової компенсації за житло для переселенців — Finance.ua

В уряді назвали умови видачі грошової компенсації за житло для переселенців Сьогодні 10:14 — Нерухомість

В уряді назвали умови видачі грошової компенсації за житло для переселенців

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови КМУ від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».

Про це за підсумками засідання уряду повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«Передбачено право на призначення грошової компенсації внутрішньо переміщеним особам, яких узято на квартирний облік до 01.06.2024», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згідно зі змінами утворені підрозділи з питань ветеранської політики в обласних, Київській міській, районних в місті Києві державних адміністраціях можуть виконувати окремі повноваження, передбачені Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

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Зокрема, ці структурні підрозділи прийматимуть заяви про призначення грошової компенсації, про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, видаватимуть інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо.

Окрім того, відтерміновано право на отримання грошової компенсації внутрішньо переміщеним особам, яким вручено підозру у звʼязку із вчиненням ними злочину проти України.

Передбачено невключення в розрахунок розміру грошової компенсації повнолітніх членів сімʼї одержувача, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду у звʼязку із вчиненням ними злочину проти України тощо.

Укрінформ За матеріалами:

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