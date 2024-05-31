В уряді назвали умови видачі грошової компенсації за житло для переселенців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В уряді назвали умови видачі грошової компенсації за житло для переселенців

Нерухомість
33
В уряді назвали умови видачі грошової компенсації за житло для переселенців
В уряді назвали умови видачі грошової компенсації за житло для переселенців
Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови КМУ від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».
Про це за підсумками засідання уряду повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Читайте також
«Передбачено право на призначення грошової компенсації внутрішньо переміщеним особам, яких узято на квартирний облік до 01.06.2024», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, згідно зі змінами утворені підрозділи з питань ветеранської політики в обласних, Київській міській, районних в місті Києві державних адміністраціях можуть виконувати окремі повноваження, передбачені Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
Читайте також
Зокрема, ці структурні підрозділи прийматимуть заяви про призначення грошової компенсації, про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, видаватимуть інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо.
Окрім того, відтерміновано право на отримання грошової компенсації внутрішньо переміщеним особам, яким вручено підозру у звʼязку із вчиненням ними злочину проти України.
Передбачено невключення в розрахунок розміру грошової компенсації повнолітніх членів сімʼї одержувача, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду у звʼязку із вчиненням ними злочину проти України тощо.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.