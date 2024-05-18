Скільки коштів спрямували на соцвиплати переселенцям у квітні — Finance.ua

Скільки коштів спрямували на соцвиплати переселенцям у квітні
На виплати внутрішньо переміщених осіб у квітні спрямували 2,6 мільярда гривень.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що це питання розглядалося на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО під головуванням віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук.
Читайте також
У повідомленні вказано, від початку поточного року вже профінансовані виплати ВПО на загальну суму 16 мільярдів гривень.
Державна допомога на проживання внутрішнім переселенцям за квітень виплачена. Для осіб з інвалідністю та дітей її розмір становить 3 тисячі гривень, решта ВПО отримали по 2 тисячі гривень.
Оскільки деякі заяви на продовження виплат перебувають в обробці, кількість ВПО, які отримають виплату, збільшиться.
Нагадаємо, з 1 березня змінили загальний принцип продовження виплат для ВПО - тепер для отримання допомоги братиметься до уваги сукупний дохід родини переселенців, який у розрахунку на одного члена сім'ї має становити не менше ніж 9 444 грн, тобто чотири прожиткових мінімуми. Мінсоцполітики буде дивитися на офіційні доходи родин, щоб визначати, чи потрібна допомога.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що цього року Україні вдасться профінансувати соціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії, завдяки новій допомозі від США.
За його словами, у новому пакеті фінансування від США на майже $61 млрд передбачено $7,5 млрд доларівпрямої бюджетної допомоги.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Поділитися новиною