Скільки коштів спрямували на соцвиплати переселенцям у квітні — Finance.ua

Скільки коштів спрямували на соцвиплати переселенцям у квітні Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Скільки коштів спрямували на соцвиплати переселенцям у квітні

На виплати внутрішньо переміщених осіб у квітні спрямували 2,6 мільярда гривень.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що це питання розглядалося на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО під головуванням віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук.

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У повідомленні вказано, від початку поточного року вже профінансовані виплати ВПО на загальну суму 16 мільярдів гривень.

Державна допомога на проживання внутрішнім переселенцям за квітень виплачена. Для осіб з інвалідністю та дітей її розмір становить 3 тисячі гривень, решта ВПО отримали по 2 тисячі гривень.

Оскільки деякі заяви на продовження виплат перебувають в обробці, кількість ВПО, які отримають виплату, збільшиться.

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Нагадаємо, з 1 березня змінили загальний принцип продовження виплат для ВПО - тепер для отримання допомоги братиметься до уваги сукупний дохід родини переселенців, який у розрахунку на одного члена сім'ї має становити не менше ніж 9 444 грн, тобто чотири прожиткових мінімуми. Мінсоцполітики буде дивитися на офіційні доходи родин, щоб визначати, чи потрібна допомога.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв , що цього року Україні вдасться профінансувати соціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії, завдяки новій допомозі від США.

За його словами, у новому пакеті фінансування від США на майже $61 млрд передбачено $7,5 млрд доларівпрямої бюджетної допомоги.

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