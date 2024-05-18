Як працює алгоритм здійснення виплати за лікарняним — Finance.ua

Як працює алгоритм здійснення виплати за лікарняним Сьогодні 14:06 — Особисті фінанси

Як працює алгоритм здійснення виплати за лікарняним

Громадяни України можуть отримати допомогу в разі тимчасової втрати працездатності з метою компенсації втраченого заробітку.

Фахівці Пенсійного фонду України пояснили , який актуальний алгоритм отримання лікарняних виплат у 2024 році.

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1. Для початку застрахованій особі необхідно звернутися до лікаря, щоб той встановив факт тимчасової втрати працездатності.

Лікар після огляду створить медичний висновок про тимчасову втрату працездатності. Цей документ стане підставою для формування листка непрацездатності.

2. Наступним етапом є створення лікарняного у Електронному реєстрі листків непрацездатності та його надання роботодавцю. Цим займається Пенсійний фонд України.

3. Роботодавець у кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ:

отримує листок непрацездатності;

складає заяву-розрахунок;

надсилає його до Пенсійного фонду України.



4. У ПФУ опрацьовують заяву-розрахунок і не пізніше ніж за три дні з моменту отримання переказують кошти на окремий рахунок роботодавця.

5. Після отримання коштів, роботодавець виплачує допомогу застрахованій особі.

Довідка Finance.ua:

Розміри лікарняних застрахованим особам залежно від стажу:

50% середньої зарплати (доходу) — застрахованим громадянам, у яких страховий стаж становить не більше 3 років;

60% — термін страхового стажу — від 3 до 5 років;

70% — страховий стаж становить 5−8 років;

100% — термін страхового стажу перевищує 8 років.

Проте для деяких осіб розмір лікарняних дорівнює 100% незалежно від стажу. Зокрема, йдеться про осіб, які мають пільги відповідно до законодавства:

постраждалі внаслідок Чорнобильської аварії;

ветерани війни;

члени родин загиблих захисників та захисниць.

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