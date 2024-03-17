Як дистанційно отримати лікарняний: поради МОЗ — Finance.ua

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Як дистанційно отримати лікарняний: поради МОЗ

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Як дистанційно отримати лікарняний: поради МОЗ
Як дистанційно отримати лікарняний: поради МОЗ, Фото: volynnews.com
Застраховані українці можуть отримувати виплати через тимчасову втрату працездатності, дистанційно звернувшись до лікаря для експертизи.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
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Як дистанційно отримати лікарняний

Крок 1. Зверніться до лікаря за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку.
На підставі отриманої інформації лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність — електронний документ в електронній системі охорони здоровʼя.
Крок 2. Вам повинні надіслати SMS з номером медвисновку тимчасової непрацездатності (МВТН) від електронної системи охорони здоровʼя.
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Крок 3. МВТН автоматично потрапить до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд. На основі даних, що містить МВТН, формується електронний листок непрацездатності. Це саме той документ, за яким нараховуються виплати.
Крок 4. Потім повинно надійти SMS від Пенсійного фонду — з номером лікарняного. Це значить, що все оформлено успішно.
Крок 5. Повідомити роботодавця про хворобу, зателефонувавши або переславши номер лікарняного.
Побачити листок він зможе в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Через сім днів після дати закриття лікарняного роботодавець зможе його сплатити.
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У МОЗ нагадують, що у випадку продовження МВТН на період понад пʼять календарних днів необхідно особисто з’явитися на прийом до лікаря.
За матеріалами:
Finance.ua
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