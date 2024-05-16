Чому деякі пенсіонери не отримали підвищені виплати з квітня — Finance.ua
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Чому деякі пенсіонери не отримали підвищені виплати з квітня

Особисті фінанси
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Чому деякі пенсіонери не отримали підвищені виплати з квітня
Чому деякі пенсіонери не отримали підвищені виплати з квітня
У той час як деяким пенсіонерам було нараховано нову доплату до пенсії, підвищені виплати пенсіонерам, які працюють, буде здійснено тільки в червні, незважаючи на те, що перерахунок пенсій було проведено з квітня.
Про це повідомила заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду Вінницької області Лариса Дика в ефірі телемарафону.
За її словами, у червні прийдуть перші підвищені виплати з урахуванням доплат за квітень і травень.
Чиновниця стверджує, що автоматичний перерахунок буде проведено з 1 квітня поточного року тільки після отримання інформації про виплату єдиного внеску за попередній квартал.
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Так, вона заявила, що з 1 січня 2021 року відповідно до законодавства було запроваджено щоквартальне подання об'єднаної звітності з єдиного соціального внеску (ЄСВ) та податку на доходи фізичних осіб, замість щомісячного. Звітність має бути подана протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу.
Тому Пенсійний фонд не мав можливості почати виплати пенсій одразу з 1 квітня, оскільки дані про страховий стаж і заробітну плату за перший квартал 2024 року ще не були доступні.
Отже, пенсіонери отримають перераховані пенсії в червні, включно з доплатами за квітень і травень.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, що в Україні певні категорії громадян у 2024 році можуть вийти на пенсію достроково. Це передбачено статтею 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
  • Такі норми стосуються осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, військових, які досягли певного віку: чоловіки — 55 років, жінки — 50 років.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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