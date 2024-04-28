«єОселя»: скільки родин отримали кредити на купівлю житла з початку 2024 року (інфографіка) — Finance.ua

«єОселя»: скільки родин отримали кредити на купівлю житла з початку 2024 року (інфографіка) Сьогодні 09:07 — Казна та Політика

«єОселя»: скільки родин отримали кредити на купівлю житла з початку 2024 року (інфографіка)

Від початку цього року за державною програмою «єОселя» українці взяли кредити на придбання 2800 квартир. Загальна сума виданих іпотечних кредитів цього року — майже 5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що громадяни купують не лише квартири, але й приватні будинки. Зокрема, на їх купівлю видано 87 кредитів.

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У повідомленні вказано, що від початку дії програми кредити вже отримали 9 212 родин на 14,2 млрд грн.

«Кожен четвертий з тих, хто отримав кредит з початку цього року, придбав житло так званого першого продажу — готового або в такого, що будується. 30% українців взяли кредити за умовами масової іпотеки — під 7%, що є доступною для всіх, хто не має власного житла або потребує покращення житлових умов», - зазначила Надія Бігун.

Скільки кредитів та на яку суму отримали минулого тижня

За програмою «єОселя» українці отримали 197 кредитів на 335 млн грн минулого тижня.

Серед них:

кредити під 3% отримали 111 військовослужбовців та силовиків, 14 педагогів, 21 медик та 3 науковці;

кредити під 7% отримали 36 українців без власного житла, 6 ВПО та 6 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (137 кредитів) та у забудовника (45).

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Також 15 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, який будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 59;

міста Києва — 32;

Львівської області - 22;

Волинської та Івано-Франківської областей — по 10.

Хто може скористатися програмою

У відомстві нагадують, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

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Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних.

Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

Які банки видають кредити за програмою «єОселя»

На сьогодні взяти кредит за програмою «єОселя» можна у 8 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро

Нагадаємо, суттєве розширення державної іпотечної програми «єОселя» на первинний ринок стимулює банки до активного розвитку власних іпотечних програм.

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