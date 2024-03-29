До програми єОселя приєднався ще один банк — Finance.ua

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До програми єОселя приєднався ще один банк

Кредит&Депозит
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До програми єОселя приєднався ще один банк
До програми єОселя приєднався ще один банк
Укрфінжитло та АТ «Банк Кредит Дніпро» уклали угоду про співробітництво, тепер цей банк можна обрати у мобільному застосунку «Дія» в межах програми єОселя.
Про це повідомляє пресслужба Укрфінжитло.
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«Приєднання вже восьмого банку-партнера розширить можливості громадян обирати найзручніші для себе умови кредитування в рамках єОселі. Ми постійно удосконалюємо програму і працюємо, аби вибір банків і житла ставав ширше та доступніше для потенційних учасників єОселі. Відсьогодні при подачі заявки в Дії вже можна обрати банк Кредит Дніпро», — заявив голова правління Укрфінжитла Євген Мецгер.
Відтепер кредитування по єОселі можливе через вісім банків-партнерів: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.
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Нагадаємо, програма доступного іпотечного кредитування єОселя працює в Україні з жовтня 2022 року. Станом на сьогодні 8 549 родин придбали власне житло за програмою на понад 13,1 млрд гривень. Більшість з них — 5165 — це військовослужбовці та силовики. Найбільше кредитів видано у Київській області - 2294 та Києві - 1523.
Водночас з початку роботи програми українці придбали 2 415 об'єктів нерухомості першого продажу. Ця цифра включає готове нове житло та квартири на стадії будівництва від акредитованих забудовників.

Зміни в програмі єОселя: хто та яке житло може придбати 🔍

За матеріалами:
Finance.ua
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