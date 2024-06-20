Скільки коштує орендувати квартиру в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові — Finance.ua

Скільки коштує орендувати квартиру в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Скільки коштує орендувати квартиру в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові

Огляд цін на оренду житла в Україні на початок літа 2024 року демонструє активний розвиток ринку нерухомості та поступове збільшення вартості житла в новому сезоні. На це вказує багато різних чинників, зокрема, збільшення соціального забезпечення населення, підвищення курсу долара та активна міграція населення у великі міста.

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Київ

Ціни на оренду житла в Києві вже традиційно знаходяться на досить високому рівні — від початку року вартість наймання житла тут збільшилася приблизно на 15% і становить в середньому 8800 грн. Причому, як прогнозують експерти, це не остаточне здорожчання — його пік можна чекати в середині серпня — на початку вересня.

Однак, варто зазначити, що ціни на ринку нерухомості напряму залежать від кількості обстрілів та ситуації в енергосистемі України, тому є можливість, що суттєвого підвищення вартості житла все ж таки не буде.

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Що стосується конкретних цифр, то на початок літа ціна оренди однокімнатної квартири в Києві коливається від 8 тис. грн до 11 тис. грн, двокімнатної — від 12 тис. грн до 15 тис. грн, трикімнатної — від 25 тис. грн. Конкретна вартість житла залежить від багатьох факторів, а саме:

району;

місця розташування;

типу будинку (старий чи новобудова);

ремонту;

кількості меблів та техніки;

транспортної розв’язки (особливо наявності поблизу будинку станції);

наявності поблизу об’єктів соціальної інфраструктури (школи, дитсадка тощо).

Тобто, оренда квартири в престижному ЖК з сучасною технікою та свіжим ремонтом буде значно вищою, ніж в старому будинку на Лівому березі.

Львів

Ціни на оренду житла у Львові з початком війни збільшилися в кілька разів і продовжують тільки зростати. Це пов’язано, в першу чергу, з тим, що Львівщина вважається відносно спокійним регіоном з мінімальною кількістю обстрілів, тому її часто обирають для постійного проживання переселенці зі Сходу.

Окрім того, вона має високу туристичну привабливість — щороку її відвідують тисячі туристів зі всіх регіонів країни та з-за кордону.

Однокімнатну квартиру у середмісті Львова можна зняти в середньому за 8 тис. грн, однак на ринку є пропозиції й зі значно вищою ціною — 15−18 тис. грн.

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Одеса

Разом з тим, двокімнатні квартири здаються від 12 тис. грн до 27 тис. грн, а трикімнатні — від 15 тис. грн до 40 тис. грн.

Ціни на оренду житла в Одесі з початком літа традиційно зростають, однак через відсутність офіційного «сезону» це подорожчання є не таким суттєвим (порівняно з довоєнними роками. — Ред.). Вартість найму однокімнатної квартири становить близько 7 тис. грн, двокімнатної — 9 тис. грн, трикімнатної — 12 тис. грн.

Однак, варто зазначити, що ринок нерухомості в Одесі є досить специфічним, адже влітку знайти оголошення про довготривалу оренду житла практично неможливо. Зазвичай, в «сезон» квартири здаються подобово, а їхня вартість залежить від кількості спальних місць.

В середньому, невелику квартиру-студію для 3 людей можна найняти за 500−1000 на добу.

Дніпро

Цікаво, що ціни на оренду житла в Дніпрі, попри регулярні обстріли, продовжують зростати.

Так, за даними Держкомстату, за перших п’ять місяців 2024 року вони зросли приблизно на 12% - до 7 500 грн за однокімнатну квартиру. Причому, це стосується найдешевших пропозицій — винаймати житло в центрі міста в новобудові буде коштувати не менше 15−16 тис. гривень на місяць.

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Двокімнатні квартири коштують 9,5−20 тис. грн, а трикімнатні — 12−25 тис. грн.

Однак свого піка ціни на оренду житла в Дніпрі досягнуть в кінці серпня — в цей час в місто повернуться студенти та сезонні робітники.

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Довідка Finance.ua:

У порівнянні з аналогічними показниками за 2022−23 роки середній бюджет на купівлю нерухомості зріс, а орендарі, навпаки, стали більш заощадливі. Про це свідчать результати опитування Dim.ria. Українці поступово повертаються з-за кордону та інших регіонів до рідних міст: тепер вдома перебуває 76% опитаних проти 65% у 2022 році та 70% у 2023 році.

Цьогоріч середній бюджет, який українці готові виділяти на купівлю власного житла, зріс майже на $5 тис. порівняно з аналогічними даними минулого року. Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис., також протягом останнього року суттєво зросла кількість людей, які планують купити житло за $50−80 тисяч.

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