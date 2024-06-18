Чи можна заповісти нерухомість в Україні, перебуваючи за кордоном — Finance.ua

Чи можна заповісти нерухомість в Україні, перебуваючи за кордоном Сьогодні 20:03 — Нерухомість

Чи можна заповісти нерухомість в Україні, перебуваючи за кордоном

Опинившись за кордоном, українці не припиняють розпоряджатися своїм нерухомим майном, яке залишилося в Україні. Відтак часто виникає необхідність заповісти нерухомість в Україні, не покидаючи країну, в якій біженці знайшли прихисток. Про це повідомили фахівці порталу Flombu.

Українці можуть заповісти квартиру, будинок, земельну ділянку тощо, не приїжджаючи додому, посвідчивши заповіт у консульських установах України або звернувшись до закордонних нотаріусів/органів, які згідно з іноземними законами мають такі повноваження.

Як посвідчити заповіт у консульських установах України

Заповіти посвідчують консульські установи відповідно до законодавства України.

Як зазначають у Міністерстві юстиції України, послідовність дій консулів під час посвідчення заповіту закріплена у Положенні про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України.

Заповіти, складені українцями за кордоном, які стосуються нерухомості, котра залишилася в Україні, обов’язково реєструються у Спадковому реєстрі.

Хто вносить відомості у Спадковий реєстр, якщо заповідач за кордоном, а нерухоме майно залишилося в Україні?

Дані про посвідчені консульськими установами України заповіти, зміни до них, скасування таких заповітів вносять до Спадкового реєстру Міністерство закордонних справ та його представництва на території України. Вони подають державному підприємству «Національні інформаційні системи» або його філіям електронні заяви, застосовуючи систему електронної взаємодії органів виконавчої влади за встановленою формою, для внесення відповідної інформації та формування реєстраційного запису.

Безпосередньо заповідач може подати Реєстратору (державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіву, приватному нотаріусу) заяву про державну реєстрацію заповітів, посвідчених консульськими установами України, зміни до них, скасування заповітів.

Під час подання таких заяв заповідач має пред’явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Як українцеві посвідчити заповіт в іноземних нотаріусів

Українці, які проживають за кордоном і хочуть передати нерухомість, яка знаходиться в Україні, у спадщину, можуть посвідчити заповіт в іноземних нотаріусів/органів, які наділені такими повноваженнями. Заповіт наших громадян посвідчуватиметься з дотриманням вимог, установлених законодавством іншої країни.

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Здатність особи на складання і скасування заповіту, а також форма заповіту і акта його скасування визначаються правом держави, у якій спадкодавець постійно проживав під час складання документа або в момент смерті.

За бажанням заповідача ті заповіти, які посвідчені і зареєстровані за кордоном, можна зареєструвати у Спадковому реєстрі в Україні.

Дані про заповіти українців, зареєстровані за кордоном, а також зміни до них та їх скасування до Спадкового реєстру вносить Міністерство юстиції України. Воно подає до державного підприємства «Національні інформаційні системи» або його філій електронні заяви, використовуючи систему взаємодії за закріпленою формою.

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