У яких містах ЄС найдорожча та найдешевша оренда квартир (інфографіка) — Finance.ua

У яких містах ЄС найдорожча та найдешевша оренда квартир (інфографіка) Сьогодні 16:04 — Нерухомість

У яких містах ЄС найдорожча та найдешевша оренда квартир (інфографіка)

Хоча інфляція нещодавно зменшилася, вона продовжує чинити тиск на гаманці орендарів.

Міжнародний індекс оренди від HousingAnywhere свідчить про зростання цін на квартири. Так, у першому кварталі 2024 року індекс зафіксував зростання на 3,8% у річному обчисленні (за рік).

Найдорожчі країни та міста для оренди в Європі

Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен і Утрехт незмінно входять до 10 найдорожчих міст за цінами на квартири, кімнати і студії, що вказує на постійні проблеми з доступністю житла у Нідерландах і Німеччині.

Як зазначають аналітики, серед усіх міст у першій десятці лише Мюнхен зазнав зниження цін на всі типи нерухомості порівняно з минулим роком. Хоча Амстердам залишається найдорожчим містом для оренди серед 28 проаналізованих міст, ціни на студії в цьому місті незначно знизилися (на 0,6%).

Амстердам і Рим зберігають свої позиції як два найдорожчі міста в Індексі вартості оренди квартир.

Загалом же рейтинг найдорожчих міст для оренди квартир виглядає так:

Амстердам — 2275 євро Рим — 2000 євро Париж — 1862 євро Роттердам — 1795 євро Гаага — 1790 євро Мюнхен — 1770 євро Утрехт — 1746 євро

Мілан — 1700 євро Лісабон — 1700 євро Гамбург — 1650 євро

Детально про ціни на оренду квартир, кімнат та студій можна дізнатися з графіки.

Проте якщо розглядати ціни за квадратний метр, то найвища вартість виявляється у Парижі — 44,3 євро за м 2 , та Мюнхені — 34 євро.

Найдешевші «квадрати» для оренди квартир, згідно з індексом мають:

Будапешт — 17 євро/м 2 Афіни — 17,9 євро/м 2 Брюссель — 17,9 євро/м 2 Турин — 19,6 євро/м 2 Валенсія — 20 євро/м 2

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