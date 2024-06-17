Багатоквартирні будинки стануть енергонезалежними зі знижкою 70% — Finance.ua

Багатоквартирні будинки стануть енергонезалежними зі знижкою 70% Сьогодні 20:34 — Нерухомість

Багатоквартирні будинки стануть енергонезалежними зі знижкою 70%

ОСББ почали отримувати спеціальні енергокредити із кешбеком від держави.

«Зараз у нас дуже великий попит на кредити з боку ОСББ на проведення енергоефективних заходів. Є гарні програми для ОСББ, за якими до 70% вартості проєкту компенсується Фондом енергоефективності», — повідомила перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва під час круглого столу «Енергонезалежність під час війни: як забезпечити безперебійну роботу бізнесу».

За її словами, «Глобус» наприкінці 2023 року почав працювати з ОСББ, а найбільше кредитів видав у травні. «Наразі у нас профінансовано 25 ОСББ. І ми бачимо зростання попиту влітку. По-перше, Фонд енергоефективності активізувався. Він запустив нову програму «ГрінДІМ» для забезпечення енергонезалежності. Тому що попередня програма більше передбачала утеплення і зменшення енергетичних потреб.

В рамках нової програми передбачається встановлення сонячних панелей, накопичувачів, інверторів, комплексні рішення для багатоквартирних будинків", — зазначила вона.

Йдеться про невеликі суми — 3−4 млн грн для кожного ОСББ. «Ми вже знизили ставки для ОСББ на 3.в.п., до 19% річних», — зазначила Олена Дмітрієва.

ОСББ потрібні комплексні рішення: не тільки власна енергогенерація, але й інструменти зберігання електроенергії на випадок блекаутів. «Вже червень, і поки триватиме розгляд заявки, то інсталяція обладнання завершиться в серпні. Об’єктивно на генерацію залишиться півтора — два місяці сонячних днів, а далі, в кращому випадку, — 10% від того, що може ця панель згенерувати влітку, — каже директор департаменту сталого розвитку Укргазбанку Олексій Савін. — Більш доречними для ОСББ будуть накопичувачі енергії. Для роботи ліфтів, для роботи насосного обладнання їм необхідні системи акумуляції енергії. Вони не забезпечать енергією на тижневий блекаут, але на 2−3 дні до чергового включення допоможуть».

найкращим рішенням може бути, коли декілька будинків будуть об’єднуватися і будувати власну генерацію, газопоршневу станцію або щось інше, і робити свою автономію», — вважає банкір. Сонячна генерація не врятує ОСББ від відключення, особливо взимку, підтверджує керівник проєктів — заступник директора департаменту продажів мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку Денис Самчук. «Томугазопоршневу станцію або щось інше, і робити свою автономію», — вважає банкір.

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