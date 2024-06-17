Новий тренд витісняє Airbnb з ринку житла для туристів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новий тренд витісняє Airbnb з ринку житла для туристів

Нерухомість
85
Новий тренд витісняє Airbnb з ринку житла для туристів
Новий тренд витісняє Airbnb з ринку житла для туристів
Протягом багатьох років платформа Airbnb, що дає змогу туристам на короткостроковий період орендувати у приватних власників квартиру або будинок на час відпустки, залишалася одним із найпопулярніших варіантів пошуку житла. Однак у деяких містах ціни на сервісі стали настільки високими, що змусили мандрівників замислитися про доцільність його використання.
Утім, останнім часом у Airbnb з’явився серйозний конкурент — так званий «обмін будинками», який набирає дедалі більшої популярності. Суть його полягає в тому, що власники житла, від’їжджаючи зі свого будинку на певний час, пропонують пожити в ньому практично безплатно іншим людям — натомість вони отримують можливість так само пожити певний час у чужому будинку.

Як працює обмін житлом

Як пише Bloomberg, пропонувати свій будинок в обмін на проживання в чужому — далеко не нова концепція, але цей сегмент туристичної індустрії, який часто не береться до уваги, процвітає на тлі високої інфляції, нормалізації віддаленої роботи та стрімкого зростання цін у готелях. Цій тенденції також сприяють зростаюче невдоволення короткостроковою орендою і посилення регулювання здачі в оренду будинків у великих містах.
Так, усі чотири компанії з обміну будинками — Kindred, ThirdHome, HomeExchange і Behomm, з якими зв’язалося видання, повідомили про двозначне або тризначне зростання у 2023 році порівняно з попереднім роком.
Наприклад, платформа Kindred із членством тільки за запрошенням і доступом до 30 тисяч будинків у 100 містах, заснована лише 2022 року, у 2023 році збільшила обсяг обміну будинками на 800% порівняно з минулим роком.
Тим часом, HomeExchange, заснована ще 1992 року, яка налічує понад 170 тисяч членів у 140 країнах, у 2023 році показала зростання кількості обмінів житлом на 53%, тоді як платформа ThirdHome, розрахована винятково на власників елітної нерухомості за ціною від 500 тисяч доларів (17,5 тисяч будинків у 100 країнах), за минулий рік наростила кількість членів на 41%, а обсяг обмінів — на 16%.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.