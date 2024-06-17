Новий тренд витісняє Airbnb з ринку житла для туристів — Finance.ua

Новий тренд витісняє Airbnb з ринку житла для туристів Сьогодні 21:12 — Нерухомість

Новий тренд витісняє Airbnb з ринку житла для туристів

Протягом багатьох років платформа Airbnb, що дає змогу туристам на короткостроковий період орендувати у приватних власників квартиру або будинок на час відпустки, залишалася одним із найпопулярніших варіантів пошуку житла. Однак у деяких містах ціни на сервісі стали настільки високими, що змусили мандрівників замислитися про доцільність його використання.

Утім, останнім часом у Airbnb з’явився серйозний конкурент — так званий «обмін будинками», який набирає дедалі більшої популярності. Суть його полягає в тому, що власники житла, від’їжджаючи зі свого будинку на певний час, пропонують пожити в ньому практично безплатно іншим людям — натомість вони отримують можливість так само пожити певний час у чужому будинку.

Як працює обмін житлом

Як пише Bloomberg , пропонувати свій будинок в обмін на проживання в чужому — далеко не нова концепція, але цей сегмент туристичної індустрії, який часто не береться до уваги, процвітає на тлі високої інфляції, нормалізації віддаленої роботи та стрімкого зростання цін у готелях. Цій тенденції також сприяють зростаюче невдоволення короткостроковою орендою і посилення регулювання здачі в оренду будинків у великих містах.

Так, усі чотири компанії з обміну будинками — Kindred, ThirdHome, HomeExchange і Behomm, з якими зв’язалося видання, повідомили про двозначне або тризначне зростання у 2023 році порівняно з попереднім роком.

Наприклад, платформа Kindred із членством тільки за запрошенням і доступом до 30 тисяч будинків у 100 містах, заснована лише 2022 року, у 2023 році збільшила обсяг обміну будинками на 800% порівняно з минулим роком.

Тим часом, HomeExchange, заснована ще 1992 року, яка налічує понад 170 тисяч членів у 140 країнах, у 2023 році показала зростання кількості обмінів житлом на 53%, тоді як платформа ThirdHome, розрахована винятково на власників елітної нерухомості за ціною від 500 тисяч доларів (17,5 тисяч будинків у 100 країнах), за минулий рік наростила кількість членів на 41%, а обсяг обмінів — на 16%.

УНІАН За матеріалами:

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