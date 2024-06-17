Скільки коштів українці готові витратити на купівлю та оренду житла у 2024 році: результати опитування — Finance.ua

Скільки коштів українці готові витратити на купівлю та оренду житла у 2024 році: результати опитування Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Скільки коштів українці готові витратити на купівлю та оренду житла у 2024 році: результати опитування, unsplash.com

У порівнянні з аналогічними показниками за 2022−23 роки середній бюджет на купівлю нерухомості зріс, а орендарі навпаки стали більш заощадливі.

Про це свідчать результати опитування Dim.ria

Українці поступово повертаються з-за кордону та інших регіонів до рідних міст: тепер вдома перебуває 76% опитаних проти 65% у 2022 році та 70% у 2023 році.

Скільки українців хочуть купити житло

Серед опитаних користувачів маркетплейсу купити власне житло планує майже третина.

Дві найпоширеніші мети — змінити орендоване житло на власне (36%) та змінити місце проживання (33%).

Інфографіка: Dim. ria

Найбільший попит мають квартири на вторинці, після них найчастіше розглядають новобудови, а третє і четверте місце посідають приватні будинки на вторинному ринку та щойно зведені будинки відповідно. Смартквартири у 2024 році обирають найменше.

Скільки коштів готові виділити на купівлю житла

Цьогоріч середній бюджет, який українці готові виділяти на купівлю власного житла, зріс майже на $5 тис. порівняно з аналогічними даними минулого року. Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис., також протягом останнього року суттєво зросла кількість людей, які планують купити житло за $50−80 тисяч.

Інфографіка: Dim. ria

Уподобання в оренді житла

Уподобання в оренді збігаються з планами на купівлю: лідером є квартири на вторинці, далі — новобудови та приватні будинки.

Сума, яку українці готові сплачувати за орендоване житло, в середньому знизилась за останній рік приблизно на 700 грн.

Інфографіка: Dim. ria

Найбільше опитаних прагнуть знайти житло вартістю до 10 тис. грн на місяць. Разом з тим 41% людей зазначили, що натрапляють на труднощі під час пошуку житла на свій бюджет. Наступним за поширеністю челенджем є пошук житла, в якому можна проживати з улюбленцями.

Інфографіка: Dim. ria

Пріоритети у виборі житла

Серед пріоритетів, за якими українці обирають житло як для купівлі, так і для оренди, на перший план виходять доступна ціна, стан об’єкта, площа та зручність розташування.

На наявність паркомісць більше зважають ті, хто планує купувати житло, а наявність укриття виявилась більш важливою для орендарів.

Інфографіка: Dim. ria

Співпраця з рієлторами для проведення операцій з нерухомістю цікавить в середньому менше половини всіх опитаних. При цьому співпраця з фахівцями більш актуальна для тих, хто знаходиться у пошуку житла для купівлі чи оренди, ніж для власників, які планують здавати або продавати свої об’єкти.

Довідка Finance.ua:

за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у травні 2024 року становила 6 942 гривень, з початку року ціна зросла на 5,1%.;

за даними Dim. ria, у травні 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві — 17 853 грн, а в області — 10 375 грн. За весну середня ціна у столиці не змінилася. На 23% зменшилася середня ціна на однокімнатну квартиру у Закарпатській області та у Черкаській області — на 13%;

за даними ЛУН, столиця є одним із найпопулярніших міст для оренди квартири. Вартість житла залежить від району столиці, а також площі та ремонту нерухомості. Найдешевше винаймати квартири у Деснянському районі Києва.

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