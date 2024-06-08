У Києві за останній місяць здорожчала оренда житла — дослідження ЛУН Сьогодні 10:12 — Нерухомість

У Києві за останній місяць здорожчала оренда житла — дослідження ЛУН

Столиця є одним із найпопулярніших міст для оренди квартири. Вартість житла залежить від району столиці, а також площі та ремонту нерухомості. Найдешевше винаймати квартири у Деснянському районі Києва.

Про це свідчить статистика ЛУН.

Вартість оренди у Києві

Вартість оренди однокімнатних квартир у Києві у середньому становить 13 500 — 14 тис. грн. Це на 1000 грн дорожче, ніж попереднього місяця.

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Винайняти двокімнатну квартиру на місяць коштуватиме 16−18 тис. грн. Ціни за двокімнатки за останній місяць зросли на 500 грн.

Вартість оренди 3-кімнатних коливається від 20 тис. до 61 тис. на місяць.

Де найдорожче винаймати квартиру

Найдорожчі квартири у Печерському району. Тут вартість оренди квартири в середньому становить:

однокімнатні - 28 700 грн

двокімнатні - 39 000 грн.

трикімнатні - 61 300 грн.

Найдешевша оренда у столиці

Найдешевші квартири у Деснянському районі. Тут ціни на оренду в середньому становлять:

однокімнатні - 7 500 грн

двокімнатні - 10 тис. грн

Даних про оренду трикімнатних квартир у цьому районі не достатньо, аби робити середні підрахунки.

Скільки коштує квартира у столиці

Вартість купівлі квартир на первинному ринку також незначно зросла. За останній місяць вона піднялась на 1 тис. грн і зараз в середньому становить 59 тис. грн за м кв.

Значно знизились ціни на купівлю однокімнатних квартир на вторинному ринку у порівнянні із попереднім місяцем. Таке житло раніше оцінювали в середньому у 62 тис. доларів, а зараз — 49 тис. доларів.

Ціни на двокімнатні та трикімнатні квартири на вторинному ринку суттєво не змінились і становлять 65 тис. грн та 130 тис. грн відповідно.

Нагадаємо, за даними OLX, Київ, Львів та Одеса посідають лідерські позиції серед міст, у яких українці найчастіше винаймають житло для подобової оренди.

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