Ожидаемое похолодание до -23 градусов само по себе не является критическим фактором для энергосистемы Украины. Основной угрозой для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы энергетики.

Об этом рассказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в комментарии РБК-Украина.

Энергосистема была готова к зиме

По словам Зайченко, снижение температуры традиционно приводит к росту потребления электроэнергии, однако сами морозы не представляют основной угрозы.

Глава «Укрэнерго» отметил, что погодные условия прогнозируемы, и даже в сложившейся сложной ситуации энергосистема способна работать в условиях сильных холодов.

По состоянию на начало октября энергосистема Украины была полностью готова к прохождению зимы как по части генерации, так и по работе системы передачи.

В то же время серия массированных российских ракетно-дроновых атак в прошлом году существенно усугубила ситуацию. Именно энергетический террор рф заставил вводить вынужденные ограничения электроснабжения.

«Спрогнозировать последствия российских ударов перед или уже во время существенного похолодания просто невозможно», — говорит Зайченко.

Усилят ли графики отключений во время сильных морозов

По прогнозу Укрэнерго, если температура на несколько дней опустится около -20 градусов, для стабилизации энергосистемы могут усилить ограничения.

«Для сбалансирования и обеспечения безаварийной работы энергосистемы мы будем вынуждены несколько усилить меры ограничения. Ориентировочно это плюс одна очередь к графикам почасовых отключений», — сообщил Зайченко.

Он подчеркнул, что речь идет исключительно о прогнозе влияния погодных факторов.

