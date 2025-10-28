В Украине стартовал отопительный сезон: в 13 областях уже подключают жилье к теплу Сегодня 17:17 — Энергетика

В Украине официально начался отопительный сезон. В 13 областях уже идет постепенное подключение жилых домов к теплоснабжению.

Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук во время брифинга в Укринформе 28 октября.

55% социальных объектов уже с теплом

По словам Ковальчука, нынешний отопительный сезон стартовал в условиях беспрецедентных атак россии на объекты энергетической и тепловой генерации.

«Мы прогнозируем нелегкую зиму, но, несмотря на это, техническая готовность предприятий теплоснабжения позволяет начать сезон. Спасибо общинам, которые взвешенно и экономно подходят к этому процессу», — сказал он.

В настоящее время более 55% объектов социальной сферы уже подключены к теплу: среди них более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч школ и более 2 тысяч медицинских учреждений.

Теплоснабжение жилых домов началось в 13 регионах и постепенно расширяется на другие области.

Для старта отопительного сезона подготовлено более 17,5 тысячи котельных и около 17 тысяч километров тепловых сетей. Из них 340 км заменены, а на многих объектах проведены капитальные ремонты и обновления котлов.

Ковальчук также отметил, что теплый октябрь позволил, согласно нормативным документам, отложить начало подачи тепла и таким образом сэкономить ресурсы. В то же время он призвал общины «при наличии запросов или при изменении температуры принимать решение о старте отопительного сезона и в жилом фонде».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил , что во вторник, 28 октября, Украина официально начала отопительный сезон. Самой сложной остается ситуация в Шостке Сумской области. Власти уже обеспечили 70% финансирования на импорт газа и договорились о помощи со странами ЕС.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил , что Киев стоит на пороге четвертого в условиях военного положения отопительного сезона, который будет самым сложным за все годы полномасштабной войны. «Враг особенно взбешенно и систематически атакует энерго- и теплогенерирующие объекты — дронами и ракетами. Делает все, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру. В таких условиях сложно работать силам ПВО», — отметил он.

