0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине стартовал отопительный сезон: в 13 областях уже подключают жилье к теплу

Энергетика
60
В Украине стартовал отопительный сезон: в 13 областях уже подключают жилье к теплу
В Украине стартовал отопительный сезон: в 13 областях уже подключают жилье к теплу
В Украине официально начался отопительный сезон. В 13 областях уже идет постепенное подключение жилых домов к теплоснабжению.
Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук во время брифинга в Укринформе 28 октября.

55% социальных объектов уже с теплом

По словам Ковальчука, нынешний отопительный сезон стартовал в условиях беспрецедентных атак россии на объекты энергетической и тепловой генерации.
«Мы прогнозируем нелегкую зиму, но, несмотря на это, техническая готовность предприятий теплоснабжения позволяет начать сезон. Спасибо общинам, которые взвешенно и экономно подходят к этому процессу», — сказал он.
В настоящее время более 55% объектов социальной сферы уже подключены к теплу: среди них более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч школ и более 2 тысяч медицинских учреждений.
Читайте также
Теплоснабжение жилых домов началось в 13 регионах и постепенно расширяется на другие области.
Для старта отопительного сезона подготовлено более 17,5 тысячи котельных и около 17 тысяч километров тепловых сетей. Из них 340 км заменены, а на многих объектах проведены капитальные ремонты и обновления котлов.
Ковальчук также отметил, что теплый октябрь позволил, согласно нормативным документам, отложить начало подачи тепла и таким образом сэкономить ресурсы. В то же время он призвал общины «при наличии запросов или при изменении температуры принимать решение о старте отопительного сезона и в жилом фонде».
Читайте также
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что во вторник, 28 октября, Украина официально начала отопительный сезон. Самой сложной остается ситуация в Шостке Сумской области. Власти уже обеспечили 70% финансирования на импорт газа и договорились о помощи со странами ЕС.
Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев стоит на пороге четвертого в условиях военного положения отопительного сезона, который будет самым сложным за все годы полномасштабной войны. «Враг особенно взбешенно и систематически атакует энерго- и теплогенерирующие объекты — дронами и ракетами. Делает все, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру. В таких условиях сложно работать силам ПВО», — отметил он.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems