В Укрэнерго объяснили, почему сегодня ввели аварийные графики отключения света

Компания Укрэнерго ввела аварийные отключения электроэнергии из-за увеличения потребления, выросшего в результате облачной погоды.

Об этом в понедельник, 27 октября, рассказал в эфире телемарафона Единые новости глава компании Виталий Зайченко.

По его словам, в этот день были запланированы графики ограничения мощности для промышленных потребителей, однако они оказались неэффективными. Зайченко сообщил, что во время планирования не учли повышенное потребление, вызванное отсутствием солнечной погоды в большинстве регионов Украины.

«Поэтому мы вынуждены были ввести графики аварийных отключений, которые со временем перейдут на почасовые, чтобы потребители понимали, по какому графику будут получать свет», — пояснили в Укрэнерго.

Зайченко заявил, что введенные ограничения будут касаться только периодов пиковой нагрузки энергосистемы с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.

Он отметил, что отключения не продлятся круглосуточно, поскольку дефицит мощности наблюдается только в определенные часы. В остальное время, по его словам, Укрэнерго рассчитывает обеспечить всех потребителей электроэнергией без перебоев.

В Киеве и ряде украинских регионов утром в понедельник, 27 октября, были введены графики отключения света вместо экстренных ограничений. В 10:30 ДТЭК сообщила об отмене экстренных отключений и переходе к графикам на Днепропетровщине. Сумыоблэнерго также написали о введении графиков ограничений.

26 октября компания «Укрэнерго» не прогнозировала ограничения для бытовых потребителей. В НЭК сообщали о запланированных отключениях для промышленности.

