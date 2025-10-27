0 800 307 555
ру
Сработают ли санкции против рф — Reuters

Энергетика
75
На рынке сырой нефти распространено мнение, что западные санкции против российского экспорта довольно бессмысленны, поскольку рынок быстро находит способы обеспечить поток грузов. Это означает, что любые принимаемые новые меры приводят лишь к быстротечному повышению цен, которое исчезает перед лицом реальности практически непрерывных потоков.
Об этом пишет Reuters.
Такая же динамика может наблюдаться и с последними санкциями президента США Дональда Трампа, объявленными на прошлой неделе, которые были направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний, Лукойл и «Роснефти».
Эти две крупные компании добывают примерно 5% общемирового объема сырой нефти, около 5,3 миллиона баррелей в день (б/д), из которых они экспортируют около 3,5 миллиона б/д.
Глобальные фьючерсы на эталонную нефть Brent подскочили на целых 8,9% после объявления новых мер, достигнув трехнедельного максимума в 66,78 доллара за баррель во время торгов 24 октября. В начале азиатских торгов в понедельник они почти не изменились на уровне 66,37 доллара.
Хотя это кажется достаточно большим всплеском цен, это гораздо меньше, чем-то, что произошло бы, если бы рынок сырой нефти действительно считал, что существует серьезный риск потери до 3,5 миллиона баррелей в сутки на морском рынке.
В феврале 2022 года цена на нефть упала чуть менее чем до 140 долларов за баррель из-за угрозы потери российского экспорта.
Ожидается, что российские экспортеры нефти смогут обойти новые санкции, используя темный флот танкеров и множество посредников и банковских схем, которые избегают долларов США.
Прошлый опыт показывает, что это самый вероятный результат, и что любые перебои в экспорте российской сырой нефти будут кратковременными и ограниченными по масштабу.

Что является целью

  • Если целью является предотвращение экспорта российской нефти путем отсечения ее покупателей в Китае и Индии, эти последние меры, вероятно, окажутся неэффективными.
  • Если целью является сохранение российских баррелей на мировом рынке, но сокращение доходов, получаемых Москвой от продажи своей нефти, тогда санкции могут быть несколько эффективнее.
Как пишет издание, новые санкции делают бизнес с Москвой более рискованным для нефтеперерабатывающих заводов в Китае и Индии, являющихся единственными крупными покупателями российской нефти.
Они, вероятно, потребуют больших скидок, чтобы продолжать импортировать российские бочки.
Кроме того, использование темного флота и посреднических торговых компаний также увеличивает стоимость доставки российской сырой нефти.
В то же время исключение российских нефтяных компаний из мировой банковской системы доллара США также приводит к расходам на доходы от нефти, поскольку перенаправление денег через сложные фиктивные компании и многочисленные оффшорные юрисдикции означает, что каждый посредник получает свою долю.

Сработают ли санкции

Как пишет Reuters, очевидно, что западные санкции против россии не оказывают значительного влияния на убеждение президента путина прекратить войну в Украине, и они также вряд ли приведут к значительному сокращению объемов экспорта. Но они затрудняют для россии продажу сырой нефти, и деньги, полученные за баррель, могут уменьшиться.
«Это также означает, что потоки российских баррелей, вероятно, снова будут перетасованы, поскольку некоторые покупатели откажутся от торговли», — резюмировали там.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесСанкции
