В Украине ввели экстренные отключения света Сегодня 09:50

В Украине ввели экстренные отключения света

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба «ДТЭК».

Как сообщают энергетики, введенные ограничения не подпадают под плановые графики отключений, поэтому предусмотреть их невозможно.

Специалисты просят жителей рационально пользоваться электроэнергией, чтобы снизить нагрузку на сеть и минимизировать количество отключений.

Экстренные отключения света также были введены в Днепропетровской области, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской и Сумской.

Напомним, из-за постоянных атак на энергосистему в Украине снова действуют стабилизационные отключения. Чтобы узнать, когда именно по вашему адресу будет свет, можно воспользоваться графиками стабилизационных отключений на сайте вашего оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети или в официальных чат-ботах ОСР. Где смотреть график:

Способ 1. Чтобы просмотреть график на сайте, зайдите в раздел « Чтобы просмотреть график на сайте, зайдите в раздел « Отсутствует электроэнергия? » и введите свой адрес.

Способ 2. Также график можно просмотреть со смартфона в чат-ботах Также график можно просмотреть со смартфона в чат-ботах Viber или Telegram

