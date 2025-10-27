В Украине ввели экстренные отключения света
По распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба «ДТЭК».
Как сообщают энергетики, введенные ограничения не подпадают под плановые графики отключений, поэтому предусмотреть их невозможно.
Специалисты просят жителей рационально пользоваться электроэнергией, чтобы снизить нагрузку на сеть и минимизировать количество отключений.
Читайте также
Экстренные отключения света также были введены в Днепропетровской области, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской и Сумской.
Напомним, из-за постоянных атак на энергосистему в Украине снова действуют стабилизационные отключения. Чтобы узнать, когда именно по вашему адресу будет свет, можно воспользоваться графиками стабилизационных отключений на сайте вашего оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети или в официальных чат-ботах ОСР. Где смотреть график:
Способ 1. Чтобы просмотреть график на сайте, зайдите в раздел «Отсутствует электроэнергия?» и введите свой адрес.
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине ввели экстренные отключения света
До конца года госкомпании запустят 400 МВт распределенной генерации — Гринчук
Крупнейший индийский импортер нашел замену нефти из рф — Bloomberg
Министер энергетики ответила, когда в Украине начнется полноценный отопительный сезон
4 популярных мифа об экономии электроэнергии
Графики отключения света: где найти и как пользоваться