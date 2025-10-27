0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине ввели экстренные отключения света

Энергетика
33
В Украине ввели экстренные отключения света
В Украине ввели экстренные отключения света
По распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба «ДТЭК».
Как сообщают энергетики, введенные ограничения не подпадают под плановые графики отключений, поэтому предусмотреть их невозможно.
Специалисты просят жителей рационально пользоваться электроэнергией, чтобы снизить нагрузку на сеть и минимизировать количество отключений.
Читайте также
Экстренные отключения света также были введены в Днепропетровской области, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской и Сумской.
Напомним, из-за постоянных атак на энергосистему в Украине снова действуют стабилизационные отключения. Чтобы узнать, когда именно по вашему адресу будет свет, можно воспользоваться графиками стабилизационных отключений на сайте вашего оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети или в официальных чат-ботах ОСР. Где смотреть график:
Способ 1. Чтобы просмотреть график на сайте, зайдите в раздел «Отсутствует электроэнергия?» и введите свой адрес.
Способ 2. Также график можно просмотреть со смартфона в чат-ботах Viber или Telegram.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems