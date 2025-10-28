Умеров обещает, что в Украине улучшат устойчивость мобильной связи при отключении света Сегодня 13:37 — Энергетика

В Украине планируется увеличить количество базовых станций мобильной связи, имеющих аварийное питание.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

Защита энергетической инфраструктуры

На Ставке Верховного Главнокомандующего обсудили вопросы развития украинских дальнобойных возможностей и усиление защиты энергетической инфраструктуры. Также заслушали доклады о российских атаках на энергетические объекты и устойчивость мобильной связи.

Было принято решение увеличить количество базовых станций с резервным питанием и перераспределить источники энергии, сделав акцент на прифронтовых регионах.

Развитие оборонных возможностей

В ходе заседания также рассматривались результаты применения украинских средств дальнего поражения.

По словам Умерова, география украинских дальнобойных ударов по территории агрессора будет расширяться.

Долгосрочные контракты для оборонных предприятий

Отдельное внимание было уделено состоянию выполнения оборонных контрактов на 2025 год и планам на 2026−2028 годы. Долгосрочные соглашения, по словам Умерова, обеспечивают стабильную загрузку предприятий, серийное производство и предсказуемость поставок в войска.

Для эффективного контроля процессов предприятиям поручили согласовывать еженедельные графики поставок.

Напомним, украинские операторы мобильной и фиксированной связи усиливают инфраструктуру накануне зимы, готовясь к возможным масштабным блэкаутам. В этом году отрасль гораздо лучше подготовлена, чем в 2022 году. Готовятся не только мобильные операторы, но и провайдеры фиксированного интернета, также усиливающие свои сети. Новые технологии позволяют операторам поддерживать работу сетей до трех суток без электроэнергии. В частности, распространяется технология PON, обеспечивающая автономность фиксированного интернета до 72 часов.

Из-за постоянных атак врага по энергосистеме Украины единственным надежным способом подготовиться к возможным блэкаутам остаются павербанки, генераторы и портативные зарядные станции. Журналисты выяснили , сколько сегодня стоят самые популярные зарядные станции EcoFlow и как изменилась их стоимость за годы полномасштабной войны.

