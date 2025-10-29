Последствия российских ударов: В «Нафтогазе» подсчитали потребность в дополнительном импорте газа зимой Сегодня 07:24 — Энергетика

Последствия российских ударов: В «Нафтогазе» подсчитали потребность в дополнительном импорте газа зимой

Украина до конца отопительного сезона 2025/2026 годов для устойчивого его прохождения требует дополнительного импорта газа объемом чуть более 4 млрд куб. м.

Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий во время брифинга в «Укринформе» во вторник.

Дополнительные объемы газа требуются из-за снижения добычи

«Для устойчивого прохождения ОЗП, учитывая потери внутренней добычи, нужно дополнительно чуть больше 4 млрд куб м газа. До завершения ОЗП», — сказал Корецкий.

По его словам, Украина учитывает несколько сценариев развития событий — «продолжение российских атак и дополнительные разрушения, возможность в полной или не в полной мере использовать ПХГ, уровень внутренней добычи».

Он добавил, что соответственно компания поставила себе задачу ровного графика дополнительного импорта газа, который происходил летом и продолжает идти сейчас.

«Мы этот процесс не останавливаем. Мы считаем, что лучше смотреть на этот процесс критически и быть готовыми к разным сценариям развития событий», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

Корецкий сообщил, что 28 октября произошла уже седьмая в этом месяце атака россии по газовым объектам, в результате которой пострадали мощности добычи в Полтавской области.

