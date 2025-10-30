Япония отказалась прекратить покупку российского газа Reuters

0 800 307 555
Энергетика
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в Токио отказалась прекратить импорт сжиженного природного газа из россии во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.
Премьер Такаичи призвала Трампа проявить понимание, потому что Японии будет сложно отказаться от российских энергоносителей, сообщили анонимные чиновники.
Министр экономики Японии Йоджи Муто еще неделю назад заявлял, что Япония снизит объемы закупок российского СПГ, но полностью отказаться в ближайшее время не сможет, ведь это приведет к росту тарифов на электроэнергию, пишет Bloomberg.
По данным Reuters, доля российского газа составляет почти 9% от общего импорта газа Японией, а японские компании имеют свои доли в проекте строительства газопровода «Сахалин-2» на Дальнем Востоке.
В то же время, Япония увеличила закупки американского СПГ за последние несколько лет, пытаясь распределить инвестиции между разными активами, чтобы снизить риски и увеличить доход, пишет издание.
По материалам:
theБабель
