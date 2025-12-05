Українці донатять на банки 2,9 млрд грн щомісяця — цікаві цифри Сьогодні 12:03

До Міжнародного дня волонтера Опендатабот проаналізував, як змінилися збори та донати в Україні на четвертий рік повномасштабної війни.

Загальна тенденція залишається позитивною: попри складну економічну ситуацію та емоційну втому, обсяги донатів не зменшуються.

Як змінилися збори на банки в monobank

щомісяця збирають 2,95 млрд грн на волонтерські банки в monobank. За 11 місяців цього року загальна сума пожертв сягнула 32,47 млрд грн. У середньому українціЗа 11 місяців цього року загальна сума пожертв сягнула 32,47 млрд грн.

Щомісяця донатять близько 1,8 млн людей. Середній розмір пожертви дещо зменшився: 392 грн цього року проти 413 грн торік. Імовірно, це пов’язано зі зростанням кількості самих банок — їх стало на 14% більше. Зараз щомісячно відкривають близько 169 тис. банок.

Водночас зростає частка повторних авторів зборів: у середньому 136 тис. людей щомісяця створюють банки проти 116 тис. торік.

Скільки зібрали найбільші фонди

Три найбільші фонди країни — United24, «Повернись живим» і Фонд Притули — загалом зібрали 105,87 млрд грн. Це на 37% більше, ніж за три попередні роки разом.

73% цієї суми припадає на United24. У 2025 році фонд зібрав рекордні 77,7 млрд грн — утричі більше, ніж за весь 2022 рік, який раніше вважався піковим. Переважна частина коштів була спрямована на потреби ЗСУ, на гуманітарні цілі пішов лише 1%.

Фонд «Повернись живим» від початку року залучив 26,2 млрд грн — у 4,4 раза більше, ніж за весь 2022 рік.

Фонд Притули зібрав 1,97 млрд грн, що на чверть більше, ніж торік.

Найуспішніші місяці для фондів

Для United24 рекордним став жовтень 2025 року — за місяць було зібрано удвічі більше, ніж за весь попередній рік.

У «Повернись живим» також зафіксували піковий місяць: за один місяць надходження сягнули 19,7 млрд грн, що перевищує суму зборів за всі три попередні роки разом.

Для Фонду Притули найкращим став листопад — 310 млн грн за місяць, що майже вдвічі більше за середній щомісячний показник цього року.

Як змінюється структура донатів

У фондах зазначають, що воєнні потреби постійно змінюються: якщо у 2014 році головними запитами були бронежилети, то зараз ідеться про дрони, зв’язок, транспорт, зброю та інше технічне оснащення.

Також спостерігається перерозподіл донатів. Порівняно з 2022 роком, коли більшість коштів ішли великим фондам, сьогодні українці дедалі частіше спрямовують допомогу безпосередньо знайомим військовим — рідним або близьким. Додатковим фактором тиску залишається складна економічна ситуація, яка обмежує можливості для пожертв.

Водночас навіть невеликі донати залишаються важливим інструментом оперативного реагування на найгостріші потреби фронту, зокрема на критичних напрямках.

Скільки в Україні офіційних волонтерів

Станом на початок грудня в Реєстрі волонтерів ДПС зареєстровано 11 792 особи.

Загальна кількість офіційних волонтерів не скорочується, однак приріст за рік становить лише 11%. Для порівняння: протягом 2024 року реєстр зріс у півтора раза. Водночас за цей рік із переліку виключили 136 людей.

