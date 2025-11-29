Більшість українців продовжують донатити на ЗСУ — опитування
Українці продовжують фінансово підтримувати військо у 2025 році. Зокрема, 64% донатять на ЗСУ та знайомим, які служать, а 42% з них роблять це з кожної зарплатні.
Про це свідчить опитування Rakuten Viber, у якому взяли участь понад 19 тисяч респондентів. Основна вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Як українці допомагають ЗСУ
За даними дослідження, кожен четвертий респондент (26%) підтримує іншими способами. Лише 6% опитаних не бачать сенсу у донатах.
Чи донатять українці на ЗСУ та знайомим, які служать: порівняння з минулим роком:
- Так, регулярно з кожної зарплатні — 42% (44% наприкінці 2024 року);
- Я допомагаю іншим чином — 26% (27% наприкінці 2024 року);
- Нерегулярно, але після кожного обстрілу перетворюю злість на донати — 14% (так само як і наприкінці 2024 року);
- Звісно, кожного дня потроху — 8% (5% наприкінці 2024 року);
- Не бачу сенсу в цьому — 6% (так само як і наприкінці 2024 року);
- Я служу в ЗСУ — 4% (так само як і наприкінці 2024 року).
Звідки українці дізнаються про збори
Головним джерелом інформації про збори залишаються друзі та знайомі — їх назвали 50% учасників опитування (53% наприкінці 2024 року).
Лише 14% дізнаються про збір коштів з новинних каналів (13% наприкінці 2024 року), 12% - від блогерів та впливових осіб (11% наприкінці 2024 року), а 5% стежать за великими фондами (так само як і наприкінці 2024 року.
Ще 19% опитаних дізнаються іншим чином (так само як і наприкінці 2024 року).
Поділитися новиною
Також за темою
Умєров очолить делегацію у мирних перемовинах зі США замість Єрмака
Більшість українців продовжують донатити на ЗСУ — опитування
Як авторизуватися на вебпорталі ПФУ за допомогою банківської картки: покрокова інструкція
Вакансії з бронюванням в Україні: які найпопулярніші та де платять найбільше
За які комунальні послуги українці накопичують борги — дослідження
За 9 місяців касові обороти українських банків зросли на 7,8%