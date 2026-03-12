День фінансів: 1500 грн допомоги, кешбек за пальне, нові правила для грального ринку Сьогодні 17:45

Четвер, 12 березня. В Україні хочуть запровадити 18% податку на азартні ігри, «Креді Агріколь» підписав угоду про придбання Банк «Львів», а вкладники збанкрутілих Мотор-Банку та PINbank почали отримувати виплати.

👀 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.

Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого🔥.

1500 грн та кешбек за пальне

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку кількох програм державної підтримки для громадян. Передбачається, що щонайменше 13 млн українців отримають додаткову виплату у розмірі 1500 грн. Це пенсіонери та громадяни, які отримують соціальні виплати. Крім того, уряд готує програму компенсації витрат на пальне для водіїв.

Як пізніше уточнила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, під час купівлі на АЗС громадяни зможуть отримати від держави: 15% кешбеку на дизельне пальне, 10% кешбеку на бензин, 5% кешбеку на автогаз. Кешбек на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми.

«Креді Агріколь» купує Банк «Львів»

Банк Креді Агріколь Україна підписав угоду про придбання до 100% акціонерного капіталу Банку Львів. Завершення угоди залежатиме від виконання низки попередніх умов, зокрема отримання регуляторних дозволів від Національного банку України та Антимонопольного комітету України, і очікується, що вона буде завершена до середини 2026 року.

Виплати вкладникам Мотор-Банку та PINbank

Фонд гарантування вкладів розпочав виплати гарантованого відшкодування вкладникам Мотор-Банку та Першого інвестиційного банку, які були визнані неплатоспроможними. Під час дії тимчасової адміністрації вкладникам Мотор-Банку належить до виплати 18,5 млн грн, а вкладникам Першого інвестиційного банку — 15,7 млн грн. На кошти вкладників цих банків поширюється норма про 100% відшкодування. Як отримати відшкодування — розповідаємо тут

Зарплатні очікування чоловіків і жінок

Дані Work.ua свідчать , що середні зарплатні очікування чоловіків в Україні помітно вищі, ніж у жінок. Середня зарплата у вакансіях на платформі становить 27 500 грн. Водночас очікування кандидатів відрізняються залежно від статі:

середні зарплатні очікування чоловіків у резюме — 30 000 грн;

у жінок — 25 000 грн.

🔎 Відмітимо, що в умовах повномасштабної війни гранти стали одним з ключових інструментів підтримки економіки в Україні. На сьогодні в Україні діють десятки програм — від мікрогрантів для старту власної справи до мільйонних інвестицій у виробництво, інновації та ветеранський бізнес. У новому матеріалі Finance.ua зібрав актуальні грантові можливості для бізнесу та ветеранів із поясненням сум, умов і практичних нюансів подавання заявок:

10,7 млн працюючих українців на 10,2 млн пенсіонерів

Як свідчать дані дослідження KSE Institute, у 2025 році на 10,7 млн працюючих українців припадало 10,2 млн пенсіонерів, 1,7 млн ветеранів, 3,6 млн осіб з інвалідністю та 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб. Кількість працевлаштованих українців, чия робота наповнює держбюджет через податки, зменшилась на 1,3 млн з 2021 року.

Найбільші благодійні фонди України

Як повідомили в Національному банку, три найбільші благодійні фонди України — United24, «Повернись живим» та Фонд Сергія Притули — зібрали у 2025 році рекордні 105,87 млрд грн пожертвувань. Це на 37% більше, ніж за попередні три роки разом узяті.

Кілька номерів в одному акаунті

У мобільному застосунку Нової пошти запустили нову функцію — мультиномер, яка дозволяє використовувати кілька телефонних номерів в одному акаунті. Тепер користувачі можуть додати до трьох номерів телефону та перемикатися між ними без виходу з профілю або використання додаткових пристроїв. За посиланням розповідаємо, які можливості отримали користувачі та як скористатися функцією.

Виведення азартних ігор з тіні

У Мінцифри оприлюднили два законопроєкти, які можуть встановити державний контроль на ринку азартних ігор. Перший законопроєкт передбачає запровадження постійного цифрового контролю та чітких правил для організаторів і гравців. Другий законопроєкт пропонує змінити систему оподаткування у сфері азартних ігор.

Комісія за розміщення реклами

Компанія Meta планує запровадити нові комісії за розташування, які застосовуватимуться до реклами, що показується в окремих юрисдикціях. Розмір комісії залежить не від місця реєстрації компанії, а від того, де перебуває аудиторія та в яких країнах показуються рекламні оголошення.

Чи буде долар по 50 грн

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий пояснив , що нинішня динаміка курсу відбувається на тлі складного зовнішнього економічного середовища. За його словами, попри низку факторів — від нестабільності цін на нафту до ситуації з вилученням угорською владою коштів з українських інкасаторських автомобілів — український валютний ринок не демонструє ознак різкої дестабілізації.

Відмітимо, що сьогодні курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:33 підвищився порівняно із 11 березня на 24,89 коп. Він становив 44,4425 грн за долар, курс купівлі — на 17,83 коп. до 43,7783 грн за долар.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.