Samsung представила доступный смартфон с «заряженной» камерой

Samsung официально представила Galaxy M17 — свою новейшую бюджетную модель смартфона. По цене 140 долларов он получил качественный дисплей, камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS) и многое другое.

Характеристики Galaxy M17

Galaxy M17 получил 6.7-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением FHD+ (2400×1080), частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 1100 нит. Это уже не тот Samsung, что экономил на экранах в бюджетниках. Защита — Gorilla Glass Victus, редкость для ценовой категории до $150.
Имеется каплевидный вырез (waterdrop notch) под 13-мегапиксельную фронтальную камеру. Экран здесь — один из главных козырей: яркий, контрастный, плавный. Для TikTok, YouTube и казуальных игр — более чем достаточно.

Камеры

Здесь Samsung решила удивить. Основная камера — 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS). Это редкость для устройств до $200. OIS помогает снимать более стабильное видео и делает более четкие фото в условиях слабого освещения.
Дополнительно:
  • 5 Мп ультраширокоугольная — для групповых фотографий и пейзажей.
  • 2 Мп макро — декоративная камера, которая есть только потому, что «три камеры звучат лучше, чем две».
Фронталка 13 Мп справится с селфи и видеозвонками. Ничего революционного, но для своего класса — нормально. Если Samsung не покрутила алгоритмы обработки, M17 может стать одним из лучших бюджетников для съемки.

Железо

Процессор Samsung Exynos 1330. Это 5-нм чип, который не претендует на рекорды, но для повседневных задач хватит. В связке с 4/6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной UFS 2.2. Есть слот для карт памяти до 2 ТВ — это уже почти ностальгия, потому что большинство производителей давно выбросили microSD. Но для тех, кто сохраняет видео и музыку оффлайн — плюс.

Батарея

5000 мА·ч — стандарт для современных бюджетников. Хватит на день активного использования или два дня — умеренного. Зарядка 25W — не молниеносная, но гораздо лучше, чем 15W у многих конкурентов. Полная зарядка займет около 80−90 минут.
Никакой беспроводной зарядки, никакого реверса — но в этом ценовом сегменте на это и не рассчитывают.

Дизайн и фичи

Толщина корпуса — 7.5 мм. Для телефона с батареей 5000 мА·ч это неплохо. Есть IP54 — защита от брызг и пыли. Не IP68, но лучше, чем ничего.
Сканер отпечатков пальцев — боковой (встроенный в кнопку питания). Работает быстро, удобнее подэкранного в бюджетниках. Dual SIM — гибридный слот (или две SIM, или SIM+microSD).
Операционная система — Android 15 с One UI 7 прямо из коробки. Samsung обещает 3 года обновлений ОС и 4 года патчей безопасности — это серьезная поддержка для бюджетника.

Цена и выводы

Samsung Galaxy M17 доступен в трех конфигурациях:
  • 4 ГБ + 128 ГБ — ₹12,499 (~$145)
  • 6 ГБ + 128 ГБ — ₹13,999 (~$162)
  • 8 ГБ + 128 ГБ — ₹15,499 (~$180)
Цвета: Moonlight Silver и Sapphire Black.
Плюсы:
  • AMOLED-экран с Gorilla Glass Victus
  • OIS в основной камере — редкость для этой цены
  • Android 15 и One UI 7 с долгой поддержкой
  • 5000 мА·ч + 25W зарядка
  • IP54 и тонкий корпус
Минусы:
  • Exynos 1330 — не самый быстрый процессор
  • Макрокамера 2 Мп — декорация
  • Гибридный слот SIM
  • HD+ экран, а не QHD+ (но для 6.7″ FHD+ вполне достаточно)
Если вы ищете бюджетный смартфон с AMOLED-экраном, стабилизацией в камере и современной ОС — Galaxy M17 стоит рассмотреть. За свои $145−180 он предлагает больше, чем многие конкуренты.
По материалам:
prostomob
