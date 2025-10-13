Чаще всего ломается в электромобилях
Новые результаты опроса, проведенного британским изданием What Car?, показали, что средний уровень удовлетворенности владельцев электромобилей снизился.
Особенно это заметно в сегменте компактных моделей, где средний балл снизился с 90,7% до 87,7%. В то же время, электрические кроссоверы удерживают более высокие показатели — около 89,3%.
Как сообщает Interia, большинство проблем, на которые жалуются владельцы, не связаны с электрической частью автомобиля.
На какие поломки чаще всего жалуются владельцы электрокаров
Чаще всего неисправности касаются систем, общих с традиционными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания: мультимедиа и навигации, электрических систем кузова, кондиционера и подвески. Это свидетельствует, что главной причиной недовольства становятся сбои в программном обеспечении или в периферийных системах, а не в батареях или электродвигателях.
Несмотря на всеобщее снижение рейтинга, некоторые модели демонстрируют стабильную надежность.
- Mini Electric стал лидером опроса — всего 5% владельцев сообщили о незначительных неисправностях, преимущественно с 12-вольтовым аккумулятором.
- Nissan Leaf получил 11% жалоб, которые в большинстве случаев устранялись менее чем за сутки
- BMW i3 также признали надежным, хотя владельцы часто оплачивали ремонт самостоятельно.
В то же время, некоторые популярные модели продемонстрировали смешанные результаты. Tesla Model 3 и Model Y значительно улучшили свои позиции: несмотря на 27% зафиксированных неисправностей, в большинстве случаев производитель быстро покрывал издержки. Особенно высокий балл получила Model Y среди кроссоверов.
Ранее Finance.ua сообщал, что на фоне того, что электромобили становятся все более популярными, большинство потенциальных владельцев задают себе логичный вопрос: насколько долговечны эти авто и действительно ли они экономны в долгосрочной перспективе? В статье мы разобрались, сколько могут прослужить электромобили и в какую сумму обойдется обслуживание.
