Какие электромобили выбирают украинцы: самые популярные модели — Finance.ua

Какие электромобили выбирают украинцы: самые популярные модели
Спрос на электромобили среди украинцев продолжает расти. В июле автопарк страны пополнили более 7 000 автомобилей на электротяге (BEV) — это свидетельствует об устойчивом интересе к экологическому транспорту даже несмотря на войну и экономические вызовы.
Об этом свидетельствует статистика «Укравтопрома».
В каких регионах больше всего покупают «электрички»
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область — 970 ед. (88% б/у);
- город Киев — 884 ед. (62% б/у);
- Киевская обл. — 673 ед. (68% б/у);
- Днепропетровская обл. — 584 ед. (68% б/у);
- Одесская обл. — 400 ед (69% б/у).
Какие модели выбирают
В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках, кроме Днепропетровщины, стал BYD Song Plus. Жители Днепропетровщины чаще выбирали Honda eNS1.
Читайте также: Электромобили или бензиновые автомобили: что выбрать в 2025 году с точки зрения денег
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- Tesla Model Y — в г. Киеве и области, на Львовщине и Днепропетровщине;
- Nissan Leaf — в Одесской обл.
Напомним, в июле 2025 года затраты на зарядку электрокара исключительно на электрозарядных станциях на 100 км составляют около 360 грн при среднем потреблении 20 кВт-ч. По данным аналитиков, если заряжать авто дома от однозонного счетчика, 100 км пробега обойдется в 90 грн, а по ночному тарифу — вдвое меньше (45 грн).
