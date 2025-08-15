В Харькове и Бородянке протестируют 5G — Finance.ua

В Харькове и Бородянке протестируют 5G
Правительство расширило список населенных пунктов, где состоится пилотное внедрение мобильной связи 5G. После старта во Львове этой осенью технологию опробуют в Харькове и Бородянке в Киевской области.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Локации выбрали не случайно — они получили значительные разрушения в результате обстрелов», — пояснили в министерстве.
Так работу сетей проверят в сложных условиях с возможными перебоями электроснабжения и частично разрушенной инфраструктурой.
На основе испытаний специалисты смогут оценить, как 5G поможет восстановлению городов.
Обновленное постановление также создает условия для развития других современных технологий:
- Direct to Cell — для связи даже там, где нет покрытия мобильной сети, например, в горах или других удаленных локациях. Запуск технологии в Украине планируется на осень 2025 года, а первый тест Минцифра совместно с Киевстаром провели 12 августа.
- Wi-Fi 6E — ввоз и производство в Украине оборудования для более стабильного сигнала в помещениях, просмотра видео в формате 4K/8K без задержек и решений для умных домов и офисов.
Также к 2030 году Украина постепенно перейдет с 3G на современные стандарты связи, в том числе 4G. Это поэтапный процесс: операторы уже обновляют сети, чтобы переход был незаметен для людей.
