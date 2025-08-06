В Германии считают разочарованием сеть 5G — Finance.ua

В Германии считают разочарованием сеть 5G 06.08.2025, 02:45 — Технологии&Авто

В Германии считают разочарованием сеть 5G

Мобильные операторы страны выкупили для внедрения сети в 2019 году примерно за 6,6 млрд евро частоты, которые должны были вывести Германию в новую эру мобильной связи — эру общения в реальном времени.

Об этом пишет iTechua.

«Шесть лет спустя эксклюзивный анализ Handelsblatt показывает, что, хотя мобильная связь 5G может быть быстрее предыдущих поколений 4G, обещанная связь в реальном времени вряд ли станет реальностью на практике. 5G — огромное разочарование», — говорится в материале.

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Текущая оценка относится не только к техническим деталям. Технологическое будущее таких важных отраслей, как автомобильная промышленность, напрямую зависит от успеха развития мобильной связи.

«По-прежнему высокая задержка в мобильных сетях особенно ограничивает возможности приложений, требующих связи в режиме реального времени», — заявил управляющий директор Немецкой ассоциации автомобильной промышленности и информационных технологий Маркус Боллиг.

iTechua По материалам:

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