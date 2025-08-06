В Германии считают разочарованием сеть 5G — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Германии считают разочарованием сеть 5G

Технологии&Авто
4
В Германии считают разочарованием сеть 5G
В Германии считают разочарованием сеть 5G
Мобильные операторы страны выкупили для внедрения сети в 2019 году примерно за 6,6 млрд евро частоты, которые должны были вывести Германию в новую эру мобильной связи — эру общения в реальном времени.
Об этом пишет iTechua.
«Шесть лет спустя эксклюзивный анализ Handelsblatt показывает, что, хотя мобильная связь 5G может быть быстрее предыдущих поколений 4G, обещанная связь в реальном времени вряд ли станет реальностью на практике. 5G — огромное разочарование», — говорится в материале.
Читайте также
Текущая оценка относится не только к техническим деталям. Технологическое будущее таких важных отраслей, как автомобильная промышленность, напрямую зависит от успеха развития мобильной связи.
«По-прежнему высокая задержка в мобильных сетях особенно ограничивает возможности приложений, требующих связи в режиме реального времени», — заявил управляющий директор Немецкой ассоциации автомобильной промышленности и информационных технологий Маркус Боллиг.
По материалам:
iTechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems