Стало известно, в каком городе на коммерческой основе заработает 5G — Finance.ua

Стало известно, в каком городе на коммерческой основе заработает 5G Сегодня 08:33

В Украине тестируется связь 5G. После тестирования первым городом, где связь 5G будет запущена коммерчески, станет Львов.

Об этом во время Весеннего делового форума сообщил директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке коммуникации «Киевстар» Константин Вечир, передает «Твой город».

Отмечается, что Киевстар будет одним из первых операторов, которые осуществят запуск, и сейчас проводит пилотные тестирования, согласованные с государством.

«Мы на пороге от 4G к 5G. Сейчас мы уже протестировали работу сети в Киеве на своей локации. Мир уже давно переступил эту ступеньку, в Европе эта технология давно работает, в Украине же пока пилотируем», — сказал Вечир.

По его словам, Киевстар согласовал с Министерством цифровой трансформации, что Львов будет первым городом, где связь 5G запустят коммерчески после тестирования.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.