Стало известно, в каком городе на коммерческой основе заработает 5G — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стало известно, в каком городе на коммерческой основе заработает 5G

60
В Украине тестируется связь 5G. После тестирования первым городом, где связь 5G будет запущена коммерчески, станет Львов.
Об этом во время Весеннего делового форума сообщил директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке коммуникации «Киевстар» Константин Вечир, передает «Твой город».
Отмечается, что Киевстар будет одним из первых операторов, которые осуществят запуск, и сейчас проводит пилотные тестирования, согласованные с государством.
«Мы на пороге от 4G к 5G. Сейчас мы уже протестировали работу сети в Киеве на своей локации. Мир уже давно переступил эту ступеньку, в Европе эта технология давно работает, в Украине же пока пилотируем», — сказал Вечир.
По его словам, Киевстар согласовал с Министерством цифровой трансформации, что Львов будет первым городом, где связь 5G запустят коммерчески после тестирования.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems