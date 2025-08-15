Jeep прекратит выпуск популярной доступной модели — Finance.ua
Jeep прекратит выпуск популярной доступной модели

Технологии&Авто
10
Кроссовер Jeep Renegade снимут с производства. Последние автомобили сойдут с конвейера завода в Италии до конца нынешнего года.
Об этом сообщает немецкое издание Auto, Motor un Sport.
С 2023 года производство Jeep Renegade уже приостановлено в США и он покинул североамериканский рынок. В общей сложности уже собрали 2 миллиона кроссоверов.
Впрочем, в последние годы спрос на Jeep Renegade снижается. Если в 2016—2018 годах в США продавали по 100 тыс. этих кроссоверов, а в Европе — по 70−80 тыс., то за первое полугодие 2025 года на европейском рынке реализовали всего 6938 автомобилей.
Дело в том, что модели уже 11 лет, ведь оригинальный кроссовер Jeep Renegade дебютировал еще в 2014 году. Постепенно палитру версий модели сокращают: к примеру, уже недоступны дизельные модификации и внедорожный вариант Trailhawk.
К тому же, на рынок вышел компактный кроссовер Jeep Avenger. Он более современный, меньший, более дешевый и имеет электрические модификации. Именно Avenger и займет нишу Jeep Renegade в Европе, ведь второе поколение модели не разрабатывают.
По материалам:
Фокус
Авто
