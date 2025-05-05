Jeep готовится к масштабному обновлению кроссовера Compass (фото) — Finance.ua
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Jeep готовится к масштабному обновлению кроссовера Compass (фото)

Технологии&Авто
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Jeep готовится к масштабному обновлению кроссовера Compass (фото)
Jeep готовится к масштабному обновлению кроссовера Compass (фото)
Jeep готовится к обновлению кроссовера Compass, и хотя официальная премьера еще впереди, в сеть уже попали первые фото модели. Новое поколение получит не только измененную внешность, но и современные силовые установки, в том числе электрическую версию.
Jeep Compass 2025 будет построен на платформе STLA Medium концерна Stellantis, которая уже используется в таких моделях, как Peugeot 3008/5008, Opel Grandland и Citroen C5 Aircross. Эта архитектура позволяет реализовать гибридные и полностью электрические трансмиссии.
Экстерьер модели стал более геометрическим. Согласно утечке из бразильского издания Quatrorodas, кроссовер получит более грубый кузов с акцентом на внедорожный характер. Силуэт авто приближен к более компактному Jeep Avenger. В фото засветились сразу несколько вариантов: лаймово-зеленый Compass с логотипом «e» на багажнике, скорее всего, является электромобилем, а белый вариант с пластиковым обвесом — внедорожная версия Trailhawk.
В интерьере появился новый сенсорный дисплей мультимедиа, расположенный над центральной консолью. Несмотря на цифровизацию, Jeep оставил физические кнопки управления, а также украсил консоль алюминиевыми вставками, что придает премиальность.
Официально подтверждены три варианта для нового Compass:
  • мягкий гибрид (MHEV),
  • плагин-гибрид (PHEV),
  • полностью электрическая версия.
Jeep готовится к масштабному обновлению кроссовера Compass (фото)
Производство новинки начнется в Италии в конце 2025 года. В Северной Америке модель должны были выпускать в Канаде с 2026-го, однако из-за тарифных ограничений старт производства может задержаться.
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По материалам:
Ampercar
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