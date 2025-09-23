Новые штрафы для водителей: сколько заплатите за дрифт и превышение шума
Как сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, полицией и МВД разработаны инициативы, которые позволят повысить штрафы для водителей, а также введут новые виды нарушений. Об этом пишет ЭП.
Разработан законопроект, который обеспечивает усиление контроля за нетрезвым управлением — предусматривает обязательную эвакуацию авто на штрафплощадку, если лицо управляет ТС в состоянии опьянения.
Также по его словам, на очереди еще ряд самых актуальных законопроектов, которые, в частности, обрабатывались патрульной полицией, предоставлялись официальные выводы и предложения к законопроектам:
- усиление ответственности за систематические нарушения ПДД — повторные нарушения (светофор, обгон, пешеходные переходы) будут наказываться большими штрафами и лишением прав;
- требования к шинам — обязательные зимние/всесезонные шины, штрафы до 8500 грн, в случае повторных нарушений — лишение прав;
- регулирование персонального электротранспорта — определение четких правил и ответственности пользователей электросамокатов
и т. д.;
- скоростной режим — снижение «нештрафованного порога» с 20 до 10 км/ч, четкая градация штрафов за нарушение ограничений скорости;
- светоотражающие элементы для пешеходов — обязательное использование в темное время суток или при недостаточной видимости;
- альтернативные инициативы — «система штрафных баллов» для нарушителей и возможность гражданам фиксировать нарушения.
В части ужесточения санкций рассматриваются следующие нововведения:
- дрифт — штраф до 17 тыс. грн и лишение прав;
- превышение шума — штраф до 34 тыс. грн;
- нетрезвое управление — штраф до 51 тыс. грн, лишение прав и конфискация авто;
- управление в состоянии опьянения во время военного положения — возможность конфискации ТС в пользу подразделений ВСУ.
Отдельно отметим образовательные мероприятия — запланировано обязательное изучение детьми в школах основ безопасности дорожного движения.
Все эти шаги призваны сформировать главное — чувство неотвратимости наказания. А именно это доказывает международный опыт, потому что это дисциплинирует лучше всего.
Ранее Finance.ua рассказывал о том, какие же штрафы ожидают автомобилистов за нарушение тех или иных правил и каким образом их можно проверить, чтобы убедиться в том, что вы «чисты».
