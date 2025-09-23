Новые штрафы для водителей: сколько заплатите за дрифт и превышение шума Сегодня 13:00 — Технологии&Авто

Новые штрафы для водителей: сколько заплатите за дрифт и превышение шума

Как сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, полицией и МВД разработаны инициативы, которые позволят повысить штрафы для водителей, а также введут новые виды нарушений. Об этом пишет ЭП

Читайте также Какие штрафы за нарушение ПДД в Украине

Разработан законопроект, который обеспечивает усиление контроля за нетрезвым управлением — предусматривает обязательную эвакуацию авто на штрафплощадку, если лицо управляет ТС в состоянии опьянения.

Также по его словам, на очереди еще ряд самых актуальных законопроектов, которые, в частности, обрабатывались патрульной полицией, предоставлялись официальные выводы и предложения к законопроектам:

усиление ответственности за систематические нарушения ПДД — повторные нарушения (светофор, обгон, пешеходные переходы) будут наказываться большими штрафами и лишением прав;

требования к шинам — обязательные зимние/всесезонные шины, штрафы до 8500 грн , в случае повторных нарушений — лишение прав;

— обязательные зимние/всесезонные шины, штрафы , в случае повторных нарушений — лишение прав; регулирование персонального электротранспорта — определение четких правил и ответственности пользователей электросамокатов и т. д. ;

— определение четких правил и ответственности пользователей электросамокатов ; скоростной режим — снижение «нештрафованного порога» с 20 до 10 км/ч, четкая градация штрафов за нарушение ограничений скорости;

— снижение «нештрафованного порога» с 20 до 10 км/ч, четкая градация штрафов за нарушение ограничений скорости; светоотражающие элементы для пешеходов — обязательное использование в темное время суток или при недостаточной видимости;

— обязательное использование в темное время суток или при недостаточной видимости; альтернативные инициативы — «система штрафных баллов» для нарушителей и возможность гражданам фиксировать нарушения.

Читайте также Водителей предупредили о штрафах за «неправильную» запаску

В части ужесточения санкций рассматриваются следующие нововведения:

дрифт — штраф до 17 тыс. грн и лишение прав;

и лишение прав; превышение шума — штраф до 34 тыс. грн;

нетрезвое управление — штраф до 51 тыс. грн, лишение прав и конфискация авто;

управление в состоянии опьянения во время военного положения — возможность конфискации ТС в пользу подразделений ВСУ.

Отдельно отметим образовательные мероприятия — запланировано обязательное изучение детьми в школах основ безопасности дорожного движения.

Все эти шаги призваны сформировать главное — чувство неотвратимости наказания. А именно это доказывает международный опыт, потому что это дисциплинирует лучше всего.

Ранее Finance.ua рассказывал о том, какие же штрафы ожидают автомобилистов за нарушение тех или иных правил и каким образом их можно проверить, чтобы убедиться в том, что вы «чисты».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.