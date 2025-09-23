Увеличатся ли цены на бензин в октябре Сегодня 07:22 — Технологии&Авто

Увеличатся ли цены на бензин в октябре

В Украине оснований для резкого скачка цен на бензин в октябре нет. Однако эксперты предупреждают о возможном подорожании, которое ограничится 20−60 коп/л. Средняя цена горючего А-95 составляет 58,8 грн/л, и даже после коррекции не превысит 59,4 грн/л.

Об этом рассказал эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

Причиной опасений стали возможные санкции против румынского порта Констанца, который обеспечивает до 25% морского импорта горючего для Украины.

Куюн объяснил, что часть этого ресурса имеет индийское (42%) и турецкое (34%) происхождение. В случае запрета на импорт индийского горючего, производимого из российской нефти, действительно может потребоваться замена источников поставок.

Впрочем, по словам эксперта, речь не идет о полном «бане» импорта. Украинское правительство и участники рынка уже проводят консультации, чтобы вовремя подготовиться и избежать дефицита. Кроме того, Румыния заинтересована в сохранении транзита, ведь война в Украине фактически дала порту Констанца «вторую молодость» и терять такой источник доходов страна не планирует.

Куюн подчеркивает, что даже в случае замены индийского ресурса влияние на розничные цены будет минимальным.

«Возможны дополнительные расходы трейдеров в $5−15 за тонну — это около 20−60 копеек на литре. Но даже при самом худшем сценарии на заправках никто дергать цены не будет», — пояснил эксперт.

Читайте также В сентябре цены на бензин будут ниже 60 гривен — прогноз эксперта

Для понимания сейчас средняя стоимость бензина А-95 в Украине составляет 58,8 грн/л (по данным «Минфина»). Даже в случае роста на 60 копеек цена будет составлять около 59,4 грн/л — значительно меньше прогнозируемых в медиа 65 грн.

Более того, с августа в Украине фиксируется снижение цен: А-95 подешевел с 59 до 58,75 грн/л, и эта тенденция в сентябре может сохраниться.

Специалисты отмечают, что больше, чем цены, профессиональные круги беспокоит вопрос зимних марок топлива. Индийский дизель хорошо выдерживает низкие температуры, в то время как продукция из Турции или средиземноморских НПЗ может замерзать уже при -5°C, это может стать вызовом в зимний сезон.

Куюн также добавил, что США призывают ЕС блокировать импорт нефтепродуктов из Индии и Турции из российского сырья, чтобы переориентироваться на американскую нефть и СПГ. Украина, по его словам, уже движется в этом направлении.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.