0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Мадриде тестируют первый сделанный в Испании беспилотный автобус (фото)

Технологии&Авто
13
В Мадриде тестируют первый сделанный в Испании беспилотный автобус (фото)
В Мадриде тестируют первый сделанный в Испании беспилотный автобус (фото)
В мадридском парке Каса-де-Кампо появился полностью автономный электрический микроавтобус испанского производства.
Он курсирует по парку с 15 сентября в рамках пилотного проекта Муниципальной транспортной компании (EMT) и Галисийского центра автомобильных технологий (CTAG), пишет Еuronews.
Это новаторский опыт, цель которого — приблизить горожан к мобильности будущего и протестировать эту технологию в условиях реального открытого движения.
Автобус, рассчитанный на 12 пассажиров, перевозит пассажиров с понедельника по пятницу с 12:00 до 17:00 и проходит круговой маршрут длиной 1,8 километра с шестью остановками.
Проезд бесплатный и будет доступен до 24 октября в рамках мероприятий, приуроченных к Европейской недели мобильности.
Пассажиры, пришедшие покататься на новом автобусе, отметили захватывающие ощущения от поездки на беспилотном транспорте, а сотрудники EMT демонстрировали гордость и энтузиазм от участия в новаторском проекта.
«Этот автобус — один из лучших, которые я когда-либо тестировал, — сказал Euronews руководитель отдела планирования подвижного состава EMT Сеcар Омар Чакон Фернандес. — Он очень хорошо ведет себя в динамике. Скажем так, технология очень хорошо интегрирована, он не ведет себя хаотично или роботизированно, как другие подобные автобусы,» — говорит он.
Транспортное средство на 100% электрическое, подключаемое к сети и произведено в Испании, хотя большая часть его технологических компонентов поставляется из-за рубежа. Сборка, программное обеспечение и системная интеграция были разработаны в Галисии, где CTAG установила датчики LIDAR, камеры, GPS и центральный процессор, который выступает в качестве «мозга» транспортного средства.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems