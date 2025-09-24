В Мадриде тестируют первый сделанный в Испании беспилотный автобус (фото) Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

В Мадриде тестируют первый сделанный в Испании беспилотный автобус (фото)

В мадридском парке Каса-де-Кампо появился полностью автономный электрический микроавтобус испанского производства.

Он курсирует по парку с 15 сентября в рамках пилотного проекта Муниципальной транспортной компании (EMT) и Галисийского центра автомобильных технологий (CTAG), пишет Еuronews

Это новаторский опыт, цель которого — приблизить горожан к мобильности будущего и протестировать эту технологию в условиях реального открытого движения.

Автобус, рассчитанный на 12 пассажиров, перевозит пассажиров с понедельника по пятницу с 12:00 до 17:00 и проходит круговой маршрут длиной 1,8 километра с шестью остановками.

Проезд бесплатный и будет доступен до 24 октября в рамках мероприятий, приуроченных к Европейской недели мобильности.

Пассажиры, пришедшие покататься на новом автобусе, отметили захватывающие ощущения от поездки на беспилотном транспорте, а сотрудники EMT демонстрировали гордость и энтузиазм от участия в новаторском проекта.

«Этот автобус — один из лучших, которые я когда-либо тестировал, — сказал Euronews руководитель отдела планирования подвижного состава EMT Сеcар Омар Чакон Фернандес. — Он очень хорошо ведет себя в динамике. Скажем так, технология очень хорошо интегрирована, он не ведет себя хаотично или роботизированно, как другие подобные автобусы,» — говорит он.

Транспортное средство на 100% электрическое, подключаемое к сети и произведено в Испании, хотя большая часть его технологических компонентов поставляется из-за рубежа. Сборка, программное обеспечение и системная интеграция были разработаны в Галисии, где CTAG установила датчики LIDAR, камеры, GPS и центральный процессор, который выступает в качестве «мозга» транспортного средства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.