Почему сигнализация авто срабатывает самопроизвольно

Автомобильная сигнализация, срабатывающая без видимых причин, создает дискомфорт для владельца и может свидетельствовать о проблемах с охранной системой. Специалисты предупреждают: частые ложные тревоги не только раздражают окружающих, но и подают злоумышленникам сигнал о ненадежной охране авто.
Самой распространенной причиной таких сбоев являются проблемы с датчиками дверей, багажника или капота. Окисленные или увлажненные контакты, люфт в замках или изношенные наконечники могут «имитировать» открывание, что позволяет фиксировать мнимое проникновение.
Еще один фактор — чрезмерная чувствительность сенсоров удара, объема или наклона. Вибрации от транспорта, сильный ветер, гроза или даже животное на автомобиле способны спровоцировать сирену, если настройки выставлены на максимум.
Часто причиной становятся проблемы с электропитанием: разряженный аккумулятор, просадка напряжения, коррозия контактов или плохое соединение массы. Такие сбои система может воспринимать как попытку обесточивания и реагировать тревогой.
Отдельное внимание эксперты советуют обращать на качество сигнализации. Непрофессиональный монтаж, кустарные скрутки, плохая изоляция или конфликты с другими нештатными устройствами в сети авто часто становятся источником ложных срабатываний.
Авто
