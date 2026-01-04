0 800 307 555
«МРЭО» больше не существует: правильные термины для водителей

Технологии&Авто
Главный сервисный центр МВД призывает к правильному использованию терминологии, используемой в сфере дорожного движения и при получении административных услуг.
В быту автомобилисты часто используют привычные, но некорректные слова. Это может приводить к путанице во время оформления документов, сдачи экзаменов или общения с работниками сервисных центров. Во избежание недоразумений в МВД напомнили самые распространенные ошибки и правильные соответствующие названия.
В частности, вместо разговорных и устаревших названий следует использовать официальные термины.
Так, не «техпаспорт», а свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • не «права», а водительское удостоверение;
  • не «МРЭО», а Сервисный центр МВД (ТСЦ МВД).
В ведомстве отмечают, что правильно говорить ремень безопасности, а не «ремень», экзаменатор, а не «инспектор» во время экзамена, сдать экзамены и получить водительские права, а не «сдать на права».
Авто
