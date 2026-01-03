Китайскую индустрию электромобилей ожидает масштабный кризис в 2026 году Сегодня 23:12 — Технологии&Авто

Китай стремительно наращивает экспорт электромобилей в мире, но внутри страны отрасль приближается к критической точке.

Несмотря на то, что в ноябре объемы экспорта выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эксперты предупреждают о неминуемом кризисе.

Десятки производителей электрокаров находятся на грани выживания из-за потери государственной поддержки и ценовых войн, пишет 24 Канал со ссылкой на Carscoops

По прогнозам аналитиков, 2026 годстанет переломным для индустрии электротранспорта в Китае. Ожидается, что продажи новых машин сократятся на 5 процентов — наибольшее падение с 2020 года. Причиной станет постепенное сворачивание правительственных программ поддержки и избыточные производственные мощности, накопившиеся за годы экспансии.

Гонконгская газета South China Morning Post, принадлежащая Alibaba Group, сообщает, что примерно 50 убыточным производителям электрокаров придется либо значительно сократить производство, либо полностью прекратить деятельность в течение ближайшего года.

Цянь Кан, руководитель завода по производству автомобильных печатных плат, отметил, что время работает против тех компаний, чьи автомобили не поражают молодых водителей. Для большинства убыточных производителей показатели 2026 года будут решающими.

Ключевым моментом станет решение правительства о продлении программы субсидирования. В январе Пекину предстоит определить, продолжит ли действие субсидии на обмен подержанных авто на новые электрокары в размере 20 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 2900 долларов США.

В то же время, действующее освобождение от уплаты 10 процентов налога на приобретение прекратилось в конце 2025 года. С января ставка снизится до 5 процентов и будет оставаться такой до 2028 года, после чего вернется полный налог.

Хотя ценовая война между китайскими производителями сделала электромобили доступными для миллионов покупателей, подорвала способность многих компаний генерировать прибыль. В сочетании со значительными инвестициями в исследования и разработки, а также стремлением брендов быстро сформировать широкие модельные линейки, нетрудно понять, почему только единицы производителей достигли прибыльности.

Инвестор Инь Рань отметил, что времена ажиотажа вокруг финансирования производителей электрокаров и ключевых поставщиков компонентов остались в прошлом. Теперь это будет игра на выживание, где прибыльные автопроизводители станут победителями, в то время как убыточные игроки столкнутся с исчерпанием средств.

Какие производители должны удержаться

Немногие компании смогли справиться с невзгодами. Крупные прибыльные игроки, такие как BYD, Seres и Li Auto, выделяются как редкие исключения. Ожидается, что эти фирмы усилят усилия по выходу на зарубежные рынки в поисках новых возможностей роста.

