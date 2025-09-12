0 800 307 555
ру
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям

Криминал
Фото: gp.gov.ua
Украинские правоохранители вместе с правоохранительными органами США, стран ЕС и Европолом обезвредили хакерскую группировку, атаковавшую сети ведущих мировых компаний. Один из лидеров группы уведомлен о подозрении заочно и объявлен в международный розыск. Федеральное бюро расследований США установило вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о его местонахождении.
Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.
Установлено, что подозреваемые с 2018 года атаковали серверы компаний Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США, зашифровав более 1000 серверов и нанеся убытки более чем на 3 млрд грн.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
В августе 2024 года завершено досудебное расследование в отношении одного из самых активных участников группы. Он обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем, создании вредоносных программ и вымогательстве, грозит до 12 лет тюрьмы.
Расследование установило полную структуру группировки — от разработчиков вредоносного ПО и специалистов по взлому корпоративных систем до лиц, которые занимались легализацией доходов. Для атак использовались программы-вымогатели LockerGoga, MegaCortex, HIVE и Dharma, злоумышленники блокировали доступ к серверам и требовали выкупа в криптовалюте.
В рамках расследования в Украине арестованы несколько участников сети, часть из них уже предстала перед судом. Иностранец, находившийся в международном розыске, экстрадирован в США.
По материалам:
Finance.ua
