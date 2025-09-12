В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям Сегодня 06:36 — Криминал

Украинские правоохранители вместе с правоохранительными органами США, стран ЕС и Европолом обезвредили хакерскую группировку, атаковавшую сети ведущих мировых компаний. Один из лидеров группы уведомлен о подозрении заочно и объявлен в международный розыск. Федеральное бюро расследований США установило вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о его местонахождении.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Установлено, что подозреваемые с 2018 года атаковали серверы компаний Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США, зашифровав более 1000 серверов и нанеся убытки более чем на 3 млрд грн.

В августе 2024 года завершено досудебное расследование в отношении одного из самых активных участников группы. Он обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем, создании вредоносных программ и вымогательстве, грозит до 12 лет тюрьмы.

Расследование установило полную структуру группировки — от разработчиков вредоносного ПО и специалистов по взлому корпоративных систем до лиц, которые занимались легализацией доходов. Для атак использовались программы-вымогатели LockerGoga, MegaCortex, HIVE и Dharma, злоумышленники блокировали доступ к серверам и требовали выкупа в криптовалюте.

В рамках расследования в Украине арестованы несколько участников сети, часть из них уже предстала перед судом. Иностранец, находившийся в международном розыске, экстрадирован в США.

