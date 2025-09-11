0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

1,4 млн грн прибыли: в Закарпатье разоблачена схема продажи автомобилей якобы для ВСУ

Криминал
13
В Закарпатье мужчина наладил схему незаконной продажи автомобилей, ввезенных в Украину под видом гуманитарной помощи для военных.
Об этом сообщает полиция региона.
Организатором оказался 48-летний житель села Межлесное Береговского района.
Злоумышленник организовал ввоз транспорта без уплаты таможенных платежей и налогов, но после пересечения границы не передавал машины по назначению. Он реализовывал их гражданским лицам.
Правоохранители установили, что таким образом мужчина незаконно ввез и продал пять автомобилей: Fiat Ducato, Nissan X-Trail, Nissan Terrano, Nissan Navara и Mazda B2500. От сделок он получил почти 1,4 млн грн прибыли.
Следователи уведомили фигуранта о подозрении по ч. 3 ст. 201−2 Уголовного кодекса Украины, то есть продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенная в значительном размере. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems