1,4 млн грн прибыли: в Закарпатье разоблачена схема продажи автомобилей якобы для ВСУ

В Закарпатье мужчина наладил схему незаконной продажи автомобилей, ввезенных в Украину под видом гуманитарной помощи для военных.

Об этом сообщает полиция региона.

Организатором оказался 48-летний житель села Межлесное Береговского района.

Злоумышленник организовал ввоз транспорта без уплаты таможенных платежей и налогов, но после пересечения границы не передавал машины по назначению. Он реализовывал их гражданским лицам.

Правоохранители установили, что таким образом мужчина незаконно ввез и продал пять автомобилей: Fiat Ducato, Nissan X-Trail, Nissan Terrano, Nissan Navara и Mazda B2500. От сделок он получил почти 1,4 млн грн прибыли.

Следователи уведомили фигуранта о подозрении по ч. 3 ст. 201−2 Уголовного кодекса Украины, то есть продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенная в значительном размере. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

