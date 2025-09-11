Руководитель компании, которая ремонтирует дороги в Киеве, подозревается в неуплате налогов на сумму более 30 млн грн Сегодня 19:10 — Криминал

Руководитель компании, которая ремонтирует дороги в Киеве, подозревается в неуплате налогов на сумму более 30 млн грн

Руководитель компании, которая ремонтирует дороги в Киеве, подозревается в неуплате налогов на сумму свыше 30 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Директор предприятия, специализирующегося на ремонте дорог, мостов и автострад, уведомлен о подозрении в уклонении от уплаты налогов», — сказано в сообщении.

Так, на протяжении 2022 — 2023 годов предприятие по договору субподряда за бюджетные деньги выполняло работы по реконструкции транспортной развязки в Соломенском и Шевченковском районах города Киева.

Читайте также В Днепре разоблачили группу лиц, поставлявших сельхозпродукцию в россию

Однако директор этого предприятия, в нарушение требований налогового законодательства, не отразил в налоговых декларациях бюджетных поступлений за выполнение работ. В результате этих действий в бюджет не был уплачен НДС более чем на 30 млн грн.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Напомним, Львовская областная прокуратура разоблачила руководителя центрального органа государственной власти и руководителя областного уровня, которые организовали схему поборов с подчиненных. По данным следствия, они ежемесячно требовали от работников деньги за увеличение премий, а в случае отказа угрожали ее безосновательным уменьшением.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.