Руководитель компании, которая ремонтирует дороги в Киеве, подозревается в неуплате налогов на сумму более 30 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
«Директор предприятия, специализирующегося на ремонте дорог, мостов и автострад, уведомлен о подозрении в уклонении от уплаты налогов», — сказано в сообщении.
Так, на протяжении 2022 — 2023 годов предприятие по договору субподряда за бюджетные деньги выполняло работы по реконструкции транспортной развязки в Соломенском и Шевченковском районах города Киева.
Однако директор этого предприятия, в нарушение требований налогового законодательства, не отразил в налоговых декларациях бюджетных поступлений за выполнение работ. В результате этих действий в бюджет не был уплачен НДС более чем на 30 млн грн.
Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Напомним, Львовская областная прокуратура разоблачила руководителя центрального органа государственной власти и руководителя областного уровня, которые организовали схему поборов с подчиненных. По данным следствия, они ежемесячно требовали от работников деньги за увеличение премий, а в случае отказа угрожали ее безосновательным уменьшением.
