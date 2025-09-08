0 800 307 555
ру
В Днепре разоблачили группу лиц, поставлявших сельхозпродукцию в россию

Криминал
11
В Днепре разоблачили группу лиц, поставлявших сельхозпродукцию в россию
В Днепре разоблачили группу лиц, поставлявших сельхозпродукцию в россию, Фото: gp.gov.ua
В Днепре разоблачена группа лиц, наладивших схему поставки продукции сельскохозяйственного назначения в рф.
Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.
Установлено, что среди подозреваемых — директор, двое совладельцев, бухгалтер и менеджеры по продажам двух обществ.
Они наладили систематические поставки продукции в подконтрольные предприятия в рф, обслуживающие агрохолдинги, учебные заведения и объекты стратегической и критической инфраструктуры государства-агрессора.
Поставки осуществлялись через сеть аффилированных компаний в странах Европы и Азии.
Семь человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111−2 УК Украины.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
В ходе проведения 37 санкционированных обысков в Днепропетровской и Кировоградской областях изъята бухгалтерская и другая документация, печати юридических лиц, зарегистрированных в рф, ключи доступа к российским банкам, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, денежные средства в различных валютах на общую сумму около 9 млн грн.
Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
По материалам:
Finance.ua
