В Харькове разоблачили мошенников, которые обманули людей через фейковую «Дія»: как они действовали
В Харькове разоблачили мошенников, которые обманули людей через фейковую «Дія». При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова сообщается о подозрении двоим мужчинам в возрасте 21 и 22 года в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, повторно и с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Как действовали
Обещали «государственную помощь» — снимали деньги с карт. Двое харьковчан организовали схему интернет-мошенничества, по которой люди теряли свое обеспечение.
По данным следствия, подозреваемые запустили в Facebook таргетированную рекламу о якобы выплатах от государства. Переход по ссылке открывал фишинговый сайт, похожий на «Дія».
В дальнейшем им открывалось диалоговое окно, которое выглядело как приложение банка, что не вызывало никаких сомнений в подлинности.
Доверчивые пользователи вводили там пин-код от банковской карты, а также логин и пароль к мобильному приложению, фактически отдавая доступ к собственным счетам.
Правоохранители устанавливают полный круг лиц, ставших жертвами мошеннической схемы. Уже известно о двух людях, которых обманули аферисты.
Прокуроры в суде ходатайствуют об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование проводит СВ ОП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харьковской области.
Прокуратура призывает граждан быть бдительными: не переходить по сомнительным ссылкам и проверять источники информации о «помощи от государства».
Самые популярные схемы карточных мошенников, и как от них уберечься
