Новая Tesla Model 3+ получит рекордный запас хода — Finance.ua

Новая Tesla Model 3+ получит рекордный запас хода Сегодня 04:20 — Технологии&Авто

Новая Tesla Model 3+ получит рекордный запас хода

Tesla готовит обновление для Model 3, которое станет настоящим прорывом в запасе хода — новая версия Model 3+ сможет проезжать более 800 км на одном заряде по китайскому циклу CLTC. То есть, по предварительным данным, автомобиль станет самым дальнобойным среди всех Model 3.

Если в США Tesla все еще уверенно лидирует, то в Китае компании приходится реагировать на динамичную и агрессивную конкуренцию со стороны местных брендов — таких как BYD, Nio, Xpeng и Xiaomi. Именно последняя со своим Xiaomi SU7 задала новый стандарт в категории электромобилей с запасом хода почти 800 км.

Что известно о новинке от Tesla

Model 3+ будет доступна исключительно с задним приводом, однако в отличие от базовой RWD-версии, использующей недорогой аккумулятор LFP (литий-железо-фосфат) на 62,5 кВт-ч от CATL, новинка получит дорогой высокоэффективный NMC-аккумулятор (никель-марганец-кобальт) производства LG. Этот тип батареи имеет более высокую энергетическую плотность и позволяет достичь большего пробега без увеличения габаритов или веса.

По предварительным данным, Tesla Model 3+ получит батарею емкостью около 78,4 или даже 79,7 кВт-ч, в зависимости от версии, и сможет проезжать до 800 км по циклу CLTC, который используется в Китае. Это рекордный показатель для Model 3 и позволяет ей на равных конкурировать с Xiaomi SU7, который до этого считался самым «дальнобойным» седаном в сегменте.

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Благодаря сочетанию заднего привода и более легкой одноэлектродвигательной трансмиссии Tesla смогла оптимизировать эффективность модели. Этот подход также снижает стоимость по сравнению с полноприводной Long Range AWD, что может сделать Model 3+ особенно привлекательным для покупателей в Китае, где стоимость и запас хода остаются решающими факторами.

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