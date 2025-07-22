Новая Tesla Model 3+ получит рекордный запас хода — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новая Tesla Model 3+ получит рекордный запас хода

Технологии&Авто
10
Новая Tesla Model 3+ получит рекордный запас хода
Новая Tesla Model 3+ получит рекордный запас хода
Tesla готовит обновление для Model 3, которое станет настоящим прорывом в запасе хода — новая версия Model 3+ сможет проезжать более 800 км на одном заряде по китайскому циклу CLTC. То есть, по предварительным данным, автомобиль станет самым дальнобойным среди всех Model 3.
Если в США Tesla все еще уверенно лидирует, то в Китае компании приходится реагировать на динамичную и агрессивную конкуренцию со стороны местных брендов — таких как BYD, Nio, Xpeng и Xiaomi. Именно последняя со своим Xiaomi SU7 задала новый стандарт в категории электромобилей с запасом хода почти 800 км.

Что известно о новинке от Tesla

Model 3+ будет доступна исключительно с задним приводом, однако в отличие от базовой RWD-версии, использующей недорогой аккумулятор LFP (литий-железо-фосфат) на 62,5 кВт-ч от CATL, новинка получит дорогой высокоэффективный NMC-аккумулятор (никель-марганец-кобальт) производства LG. Этот тип батареи имеет более высокую энергетическую плотность и позволяет достичь большего пробега без увеличения габаритов или веса.
Новая Tesla Model 3+ получит рекордный запас хода
По предварительным данным, Tesla Model 3+ получит батарею емкостью около 78,4 или даже 79,7 кВт-ч, в зависимости от версии, и сможет проезжать до 800 км по циклу CLTC, который используется в Китае. Это рекордный показатель для Model 3 и позволяет ей на равных конкурировать с Xiaomi SU7, который до этого считался самым «дальнобойным» седаном в сегменте.
Читайте также
Благодаря сочетанию заднего привода и более легкой одноэлектродвигательной трансмиссии Tesla смогла оптимизировать эффективность модели. Этот подход также снижает стоимость по сравнению с полноприводной Long Range AWD, что может сделать Model 3+ особенно привлекательным для покупателей в Китае, где стоимость и запас хода остаются решающими факторами.
По материалам:
ionity.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems